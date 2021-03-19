Суд в Москве приговорил к тюремному сроку мужчину, который ударил ногой силовика на митинге

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Тимура Салихова по делу о нападении на росгвардейца на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он стал первым протестной акции 23 января, который получил реальный срок.

«Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.— “Ъ”), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, 23 января у Страстного бульвара в Москве мужчина несколько раз ударил сотрудника Росгвардии ногой по голове и туловищу, после чего скрылся. На видеозаписи, которую опубликовало ведомство, мужчина заявил, что попал «под влияние толпы и ввязался в драку».

Напомним, 10 марта во время выступления в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов сказал, что на уличных акциях в Москве в январе-феврале 2021 года полиция действовала по закону, который разрешает применять физическую силу, приемы самбо и спецсредства. По итогам акций граждане подали 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 127 жалоб были переданы в столичное управление СКР. Господин Баранов заявил, что полиция полномочий не превышала.

Подробнее о выступлении Олега Баранова — в материале “Ъ”.