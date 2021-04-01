Этот бесплатный, бесплатный «Мир»

Как выяснил “Ъ”, карты платежной системы «Мир» можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков. Сами банкиры не афишируют эту опцию, так как за операции в чужих банкоматах им приходится платить НСПК. Пока ее доходы от таких операций невелики, однако могут вырасти до сотен миллионов рублей в год на фоне востребованности программы туристического кэшбэка и активного продвижения кредитных карт «Мир».

У карт платежной системы «Мир» существует функция, о которой малоизвестно потребителям,— бесплатное пополнение в любых банкоматах, рассказали “Ъ” участники рынка. При этом, по словам собеседников “Ъ”, банки платят Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы, комиссию в размере 0,8% от суммы пополнения. При внесении средств на карту через банкоматы своего банка операция для эмитента остается бесплатной, поскольку платежная система ее не видит. В случае с международными платежными системами банк платит за пополнение счета через чужой банкомат комиссию, размер которой зависит от вида карты.

Как рассказали “Ъ” в банках, на пополнение карт «Мир» через банкоматы приходится 3–10% всех поступающих на них средств. Учитывая, что численность сотрудников бюджетной сферы, преимущественно получающих зарплату на карты «Мир», согласно Росстату, составляет 12–15 млн человек, а средняя зарплата по стране около 50 тыс. руб., то в месяц на их счета приходит не менее 600 млрд руб. Если это составляет 90% всех поступлений, то на оставшиеся 10% приходится 67 млрд руб., следовательно, даже при минимальной оценке в 3%, каждый месяц на карты «Мир» через банкоматы поступает более 20 млрд руб. Если бы все эти средства шли через «чужие» банкоматы, то банкам пришлось бы платить НСПК более 160 млн руб. в месяц.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, правило выглядит как попытка платежной системы увеличить количество держателей таких продуктов, как кредитные карты. «Клиенту дается возможность пополнять их через банкоматы бесплатно, что в свою очередь будет конкурировать с пополнением с другой карты»,— считает эксперт.

По словам зампреда правления банка «Русский стандарт» Елены Петровой, росту интереса к картам «Мир» способствовал, в частности, принятый законопроект об обязательном переходе на эти карты для получения социальных выплат, пенсий и так далее. Кроме того, отмечает госпожа Петрова, россияне «оценили систему скидок и бонусов по картам, в том числе в рамках программы лояльности самой платежной системы».

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе платежной системы «Мир», в четвертом квартале 2020 года количество межбанковских операций по пополнению карт наличными через банкоматы увеличилось по сравнению с первым кварталом 2020 года более чем в 1,5 раза, при этом объем таких операций вырос более чем вдвое. В то же время, по данным платежной системы, пополнение карт «Мир» с других карт в четвертом квартале в 40 раз превышало количество пополнений через «чужой» банкомат.

Так что пока прибыль от этих операций невелика, но доходы НСПК могут вырасти с расширением популярности карт. В банках, опрошенных “Ъ”, отметили рост покупок по картам «Мир». Так, в Почта-банке рост оплаты по картам «Мир» составил 62%. В ПСБ за 2020 год объем операций по безналичной оплате вырос более чем на 40%, и по итогам 2020 года на безналичные расчеты картами «Мир» приходилось почти треть операций. В ВТБ в 2020 году также отметили, что оплата составила около трети всех операций по картам «Мир». Помимо этого в условиях частичного закрытия границ российские граждане все чаще используют туристический кэшбэк. По словам банкиров, нередко карту «Мир» заводили именно ради этой программы.

Сами банки, впрочем, тоже не слишком страдают — в большинстве случаев средствами, внесенными на карту, клиенты оплачивают покупки, за что кредитная организация получает комиссию, чаще всего превышающую 0,8%.

Максим Буйлов