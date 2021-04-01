Детский час

Вчера, 31 марта, в ЗакСе с ежегодным отчетом выступила детский омбудсмен Анна Митянина. Она отметила рост суицидов и протестных настроений среди несовершеннолетних. Вопросы депутатам задать не удалось, так как выступление уполномоченного по правам ребенка растянулось на час. Однако отношение к госпоже Митяниной парламентарии высказали: кто-то удовлетворен взаимодействием, кому-то поступают жалобы на низкую эффективность аппарата при новом омбудсмене, а кто-то не понимает, почему мирные собрания опасны для детей.

Взойдя на трибуну, омбудсмен обратила внимание депутатов на пятикратный рост числа детских суицидов в период пандемии. «В 2019 году в результате самоубийств погибли три ребенка, в 2020-м число возросло до 16»,— с сожалением отметила она. Согласно анализу аппарата Анны Митяниной, подростки в принципе находятся в такой среде и поставлены в такие условия, которые для них являются невыносимыми. При этом хоть и не аниме является причиной самоубийств, госпожа Митянина все равно поприветствовала запреты сайтов с японскими мультиками петербургскими судами (см. “Ъ” от 20.01.2021). Основные же причины добровольного ухода из жизни — конфликт с родителями, проблемы с учебой или сверстниками.

Далее омбудсмен переключилась на родителей, которые выставляли своих детей на Avito. «Одно из объявлений размещалось в разделе "Домашние питомцы"»,— возмутилась она. Родители объяснили это нестандартным подходом к воспитанию.

На воспитание она особо обратила внимание, так как депутаты стали шуметь и омбудсмен была вынуждена напомнить, что она до сих пор на трибуне. После этого выступил спикер Макаров, радостно отметив, что треть речи уполномоченного было посвящена благодарности депутатам.

Следующей была поднята тема, ставшая телевизионным штампом: вовлечение детей в политику. Госпожа Митянина считает, что для организаторов митингов дети — объект политических манипуляций. «Им (политикам.— “Ъ”) нужны сакральные жертвы»,— уверена она. На акциях в поддержку Алексея Навального в Петербурге, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля, были задержаны 106 несовершеннолетних (самым младшим было 9 и 12 лет). Однако недовольна она была не только ими (и родителями), но и полицейскими. «Некоторых задерживали на срок более пяти часов, сотрудники не оперативно связывались с родителями. Также были случаи, когда на допросе не присутствовал законный представитель или психолог»,— сообщила она. Госпожа Митянина также уверена, что дети не способны иметь своих политических взглядов и идут на митинги «ради любопытства», «хайпа» и «по приколу». Свой доклад омбудсмен растянула на час, а спикер Вячеслав Макаров не стал продлевать заседание и отправил всех на перерыв. Депутатам вопросы задать не удалось.

Руководитель фракции Партии роста Оксана Дмитриева позже сообщила, что в обращении к ней члены движения «Петербургские родители» высказали много претензий к работе уполномоченного. Они указали на гораздо более низкую эффективность в сравнении с работой аппарата Светланы Агапитовой. «Все нацелено на минимизацию обращений и минимизацию взаимодействия со всеми, кто хочет защитить свои права»,— привела мнения родителей госпожа Дмитриева.

Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский сожалеет, что не смог задать омбудсмену вопросы по поводу дистанционного обучения и защиты детей на митингах. Он хотел узнать, разобралась ли госпожа Митянина, как нужно было поступать с «дистанционкой» у начальной школы. Также он не понял, от кого именно исходит опасность на публичных акциях. «Она если от кого и исходит, то от полицейских, которые хватают несовершеннолетних на мирных акциях»,— считает он.

Глава комитета по законодательству ЗакСа единоросс Денис Четырбок отметил, что перечисленные госпожой Митяниной проблемы не были для него открытием. «Мы находимся с ней (Анной Митяниной.— “Ъ”) в тесном контакте с момента ее назначения на должность. Сейчас ей есть за что отчитаться, так как в прошлом году она, по сути, говорила о деятельности Светланы Агапитовой»,— полагает он. Для себя господин Четырбок подчеркнул вопросы обеспечения жильем сирот, статистику суицидов и влияние интернета. «Дистанционка, конечно, повысила зависимость от сети. Многие вопросы требуют законодательной поддержки на федеральном уровне»,— считает политик.

Алина Лаврикова, Екатерина Логвиненко, Олег Дилимбетов