«Эльфийской песне» пришел конец

Суд в Петербурге заблокировал ссылки на популярные аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики» из-за отсутствия на сайтах информации о возрастных ограничениях. В ходе заседания приглашенные эксперты рассуждали о неприемлемости демонстрации агрессии, замедлении психологического развития современных подростков и недопустимости «побуждения детей к нетрадиционной сексуальной ориентации». Судья увидел в манге «Аки и Сора» намеки на нарушения российского законодательства, из-за чего в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева будет направлено частное определение.

Сегодня Колпинский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел три из четырех исков районной прокуратуры. Заблокированными оказались четыре ссылки на аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики». Как сообщал “Ъ”, исковые заявления были основаны на заключении специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Сегодня вместе с судьей Дмитрием Никулиным мультфильмы смотрели доктор психологических наук, сотрудник Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов и заведующий кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Олег Эрлих. Господин Белов известен в Санкт-Петербурге как автор экспертиз по делам об усыновлении, опеке или лишении родительских прав. Например, он упоминался в материале «Новой газеты» как человек, дающий подобные заключения на основе «ауры семьи и ребенка».

В аниме «Инуяшики» участники процесса посмотрели момент, как «человек пальцем стреляет и убивает людей».

Такой контент формирует «разрушительный потенциал» и агрессию, потому что в мультике «человек не испытал никаких негативных эмоций от убийства пальцем», посчитал господин Белов. В другом фрагменте аниме он увидел побуждение детей к нетрадиционной сексуальной ориентации: «Гендерные различия (героев.— “Ъ”) никак не обозначены, тебе говорят, что приемлемы самые разные сексуальные извращения».

В «Тетради смерти» специалистов не устроило название. Оно, по их мнению, романтизирует смерть и формирует интерес детей к подобной тематике. «Научные данные говорят нам о замедлении психического развития (современных детей и подростков.— “Ъ”), факты показывают, что 18-летние люди не обладают психологической зрелостью и нужными качествами, я бы и дальше продлил»,— отвечал на вопрос судьи о необходимом возрастном ограничении Олег Эрлих.

Аниме «Эльфийская песнь» не понравилось суду и экспертам больше остальных. В мультфильме рассказывается о расе мутантов, которые способны убивать с помощью психокинетических способностей.

Просмотренным в зале суда оказался эпизод, где правоохранители не могут застрелить голую девушку, и в итоге она заставляет полицейских истекать кровью с помощью своих способностей.

«Почему это не запрещено ранее? Почему бездействует МВД? Почему не защищаете права наших детей иными способами? Это же не одна ссылка, это транслируется в других источниках,— спрашивал у прокурора Колпинского района Дмитрия Атаманенко судья.— Практически сотрудников полиции или охранного ведомства они там (убивают.— “Ъ”)». В ответ сотрудник надзорного ведомства говорил лишь о том, что прокуроры обратились в суд сразу после получения результатов экспертизы. Такой вариант судью не устроил, поэтому вместе с блокировкой ссылки на «Эльфийскую песнь» Дмитрий Никулин пообещал вынести частное определение в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева, чтобы там мультфильм проверили на соответствие российскому законодательству.

Рассмотрение четвертого иска прокуратуры по блокировке ресурсов с аниме «Аки и Сора» и песни рэпера Моргенштерна «Я съел деда» Колпинский райсуд не завершил. В качестве третьих лиц привлекли Минкульт и МВД. 17 февраля их представители должны будут объяснить отсутствие у аниме прокатного удостоверения и оценить соответствие содержания мультфильма Уголовному кодексу.

Моргенштерна суд скорее всего слушать не будет — уже сегодня ссылка, ведущая на сайт с его песней про деда, была недоступна.

Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, объяснил “Ъ”, что вынесенные решения подразумевают обязательную блокировку только конкретных ссылок с запрещенной информацией, которые указаны в судебном акте: «Если представитель Роскомнадзора обнаружит, что аналогичная информация размещена на другой интернет-странице, он вправе внести данную ссылку в реестр запрещенных адресов без очередного судебного разбирательства. И прежнее судебное решение такое право ему предоставило. Такие полномочия закреплены постановлением правительства РФ от 26 октября 2012 года №1101».

Марина Царева, Санкт-Петербург