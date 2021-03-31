Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2021 году до 8%, следует из опубликованного в среду, 31 марта, доклада. В октябре 2020 года ожидалось, что рост составит 7,2%.

«Перспективы быстрого восстановления мировой торговли улучшились, поскольку во второй половине прошлого года торговля товарами росла быстрее, чем ожидалось. Согласно новым оценкам ВТО ожидается, что объем мировой торговли товарами вырастет на 8,0% в 2021 году после падения на 5,3% в 2020 году»,— говорится в докладе. По прогнозу ВТО, в 2022 году рост торговли замедлится до 4,0%, так как все еще будут ощущаться последствия пандемии.

Cильный отскок в мировой торговле с середины 2020 года помог смягчить удар пандемии для людей, заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. «Сохранение открытых международных рынков будет иметь важное значение для восстановления экономики после этого кризиса. Быстрое, глобальное и справедливое внедрение вакцин является необходимым условием для сильного и устойчивого восстановления, в котором мы все нуждаемся»,— сказала она, комментируя прогноз организации.

Согласно прогнозам датского Saxo Bank на второй квартал 2021 года, усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике. Это приведет к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и трудному пониманию того, что основные проблемы надо решать не одновременно, а по очереди.

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