Стабильность приведет к нехватке всего

Датский Saxo Bank опубликовал прогноз на второй квартал этого года. Аналитики банка считают, что из-за пандемии COVID-19 политики смещают свое внимание с финансовой стабильности на социальную. Усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике. Это приведет к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и трудному пониманию того, что основные проблемы надо решать не одновременно, а по очереди.

Прогноз датского банка включает в себя идеи в отношении рынка акций, валют, сырьевых товаров и облигаций, а также по ряду макроэкономических тем, влияющих на портфели клиентов. Говоря об ожиданиях на второй квартал, главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отмечает: «Главное, что мы хотим донести до инвесторов: сегодня вы живете в мире, где каждый аспект отличается от того, что вы когда-либо видели. Дни веры в то, что экономика может возродиться за счет кредитования с помощью изменения цены денег, расчета на банковскую систему и концентрации на простой финансовой стабильности, прошли. Мы переживаем смещение внимания политиков с финансовой стабильности на социальную. Можно назвать это "парадигмой социальной стабильности". Проще говоря, новая мантра — это печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне. На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галопирующей инфляции».

Аналитики банка считают, что рост цен на сырьевые товары уже стал более синхронным во всех трех секторах: энергетике, металлургии и сельском хозяйстве.

Однако краткосрочная перспектива может стать более сложной, поскольку «бумажные» инвестиции подвержены снижению аппетита к риску, распространяющемуся из-за недавнего повышения доходности облигаций. В связи с этим Saxo Bank ожидает, что «в ближайшие месяцы цены на нефть будут расти и дальше, но существует риск того, что жесткое ралли, обусловленное предложением, а не спросом, может замедлить рост».

Говоря о динамике основных валют, банк полагает, что во втором квартале доллар может снова развернуться вниз, даже если волатильность сохранится. А если глобальная экономика восстановится благодаря вакцинации во втором квартале, тогда мы будем стремиться покупать связанные с нефтью валюты, такие как норвежские кроны и канадские доллары. «В конечном итоге доллар США должен снова упасть, чтобы мировая экономика оставалась на рефляционной траектории. Сильный доллар попросту слишком токсичен. Во втором квартале, вероятно, доллар опустится вниз, даже если вышеперечисленные проблемы вызовут дополнительную двустороннюю волатильность, как и в первом квартале,— считает Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.— В свою очередь, евро в первом квартале был довольно слабым, а иена проявила себя еще хуже. Если мировая доходность и сырьевые товары продолжат быстрый рост, это может стать мощным негативным сигналом для этих валют».

Saxo Bank подчеркивает, что деньги, которые были закачаны в мировую экономику после пандемии, составляют более 20% мирового ВВП до коронавируса 2019 года, на тот момент $88 трлн.

Тот факт, что более 80% этой суммы, вероятно, приходилось на развитые рынки, также искажает распределение этого стимула. «Набирают обороты различные спекулятивные практики через монетарные и фискальные меры, которые, в свою очередь, оттягивают необходимость структурных изменений для формирования устойчивого и экологичного справедливого общества. В мире, где дефицит становится все более очевидным, дефляционные активы — будь то традиционные финансовые ценные бумаги, криптовалюта или земля — выиграют»,— говорится в прогнозе.

«Распределение капитала на таланты и привлекательные инвестиционные возможности — это истинное создание ценности,— отмечает глобальный стратег Saxo Bank по макроэкономике Кай Ван-Петерсен.— Парадокс заключается в том, что в мире, похоже, заканчиваются товары, которые по определению не должны быть редкостью. И это еще до того, как мы полностью откроемся после пандемии, не говоря уже о потенциальных триллионах расходов на инфраструктуру по программе Байдена—Харрис. Нефть подорожала на 30% с начала года из-за структурного дефицита предложения и усиленной игры на постковидном открытии экономики».

«Двигаясь вперед, компании и даже целые страны будут сосредоточены на реформировании критических областей и повышении устойчивости и самодостаточности цепочек поставок, а также на проведении торгов для обеспечения поставок, восстановления рабочих мест и управления рисками, связанными с производством,— говорят аналитики банка.— Это еще одна причина для длительной инфляции, роста реальных активов, цикличности и малой капитализации. Гонка за технологическое превосходство также вызвана ускорением распространения цифровых технологий в связи с пандемией. Спрос растет — от полупроводниковых микросхем до меди — а производственные мощности остаются ограниченными. Ограничения, связанные с климатом и реальным предложением, усиливают инфляционное давление, приводящее к увеличению издержек. Добавьте к этому большой фискальный сдвиг, касающийся вызванной "притягиванием спроса" инфляции и усугубления ограничений предложения, и получится коктейль для формирования более высокого уровня инфляции».

Прогнозы непосредственно для России у экспертов Saxo Bank неоднозначные.

По мнению господина Хансена, рост рынков недрагоценных металлов и энергоресурсов должен «поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете».

При этом премия за геополитический риск для России, скорее всего, будет продолжать расти, что станет причиной не только ослабления рубля, но и приведет к меньшей доступности финансирования на западных рынках. В свою очередь, главный валютный стратег Джон Харди предупреждает, что «к середине года американская валюта вырастет к российской, и за 1 доллар будут давать 80 рублей, как и европейская — рубль упадет до отметки в 96 рублей за евро. Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США». Что же до ключевой ставки, то, по мнению господина Харди, текущее положение в российской экономике говорит о том, что Центробанк «может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых во втором квартале».

Евгений Хвостик