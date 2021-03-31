ФСБ выявила коррупционную схему с участием сотрудника Роспотребнадзора в морском порту Кавказ

Фото: пресс-служба Московского следственного управления на транспорте СКР

Силовики выявили коррупционную схему в морском порту Кавказ (Краснодарский край). Как сообщает пресс-служба Московского следственного управления на транспорте СКР, в феврале 2021 года представитель агентирующей компании, договорившись со страшим специалистом ТО регионального управления Роспотребнадзора, передал ему деньги за составление акта санитарно-карантинного контроля без фактического выезда и проведения инспекции грузового судна, а также за составление подложного официального документа. Однако злоумышленники были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. По месту их работы и в жилище проведены обыски.

В настоящее время против подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 25 марта 2021 года в здании краевого управления Роспотребназдора сотрудниками силовых органов были проведены обыски. Рядовые сотрудники ведомства не смогли попасть на свои рабочие места из-за оцепления здания полицией.

Позже выяснилось, что оперативные мероприятия связаны с получением взятки в размере 150 тыс. руб. начальницей одного из отделов ведомства.

29 марта следственные органы возбудили второе уголовное дело после проведения обысков в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Фигурантом дела стал начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания, которого подозревают в получении взяток (ч.2 ст.290 УК РФ).

Наталья Решетняк