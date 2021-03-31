Директор «Яндекса» против предустановки приложений без возможности их удаления

Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян прокомментировал информацию “Ъ” о том, что Samsung начала устанавливать на смартфоны приложения «Яндекса», которые нельзя удалить. Требование об обязательной предустановке ряда отечественных приложений вступает в силу в России с 1 апреля. Однако, по словам господина Худавердяна, в законе «нет требования о неудаляемости» приложений.

Как утверждает управляющий директор группы компаний, «Яндекс» никогда не просит никого из своих партнеров делать его приложения неудаляемыми, и компания не подписывала подобных соглашений с производителями смартфонов. «Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы… чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается — да, так делать нельзя»,— написал Тигран Худавердян в Facebook.

Он допустил, что приложения «Яндекса» установили без возможности удаления, так как некоторые сервисы Google могут быть неудаляемыми, а в законе указано, что производитель смартфонов обязан «…обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ…». «Хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство "неудаляемости"»,— добавил господин Худавердян.

По его словам, «Яндекс» обратился в Samsung и к другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения компании без возможности удаления.

Напомним, по закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения «Яндекса», а также Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского». 29 марта пользователи устройств различных линеек Samsung пожаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.

Подробности — в публикации “Ъ” «Приложение, от которого невозможно отказаться».