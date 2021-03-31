«Только войны сейчас и не хватало» Дмитрий Дризе — о разговоре лидеров России, Германии и Франции

Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора глав России, Франции и Германии. По словам пресс-секретаря российского президента, стороны обсудили большинство вопросов так называемой актуальной повестки: от дела Навального до борьбы с пандемией. Особое внимание уделили ситуации в Донбассе, где в последнее время наблюдаются признаки обострения обстановки. В свою очередь, Киев успел заявить, что обсуждать тему конфликта невозможно без президента Украины, который на встрече отсутствовал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что лидеры ЕС пытаются не допустить дальнейшей деградации отношений с Москвой.

Важный разговор все-таки состоялся. Общение Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Владимира Путина посредством телеконференции прошло почти под покровом ночи, правда, по московскому времени. Официальные сообщения выглядят скупо, поэтому сходу можно сделать вывод о том, что особого прогресса стороны не достигли.

Хотя вряд ли кто-то ждал больших прорывов, учитывая «сложность международной обстановки» и разность подходов.

На этот счет есть известный штамп, который с годами доказывает актуальность: то, что разговор состоялся, — уже прорыв.

Нужно радоваться малому.

Тем не менее стороны смогли обсудить все так называемые острые темы: от Алексея Навального до Украины, Белоруссии и допуска в Европу российской вакцины.

Главной темой был Донбасс, что также неудивительно, поскольку там в последнее время накапливается критическая масса. И если ничего не предпринимать, обстановка вполне может обостриться. Охваченной третьей волной Европе только войны сейчас и не хватало.

В общем и целом, как ни цинично это звучит, Россия вновь понадобилась. Нужно как-то погасить искры конфликта, да и с вирусом нужно бороться. При этом дело Навального в широком смысле, да и проблемы Белоруссии мешают полноценному возобновлению контактов.

Понято, что и Москва, в свою очередь, тоже имеет целый пакет претензий. Главная из них — ненадлежащее поведение президента Украины. Владимир Зеленский бросил вызов близкому человеку Владимира Путина — Виктору Медведчуку. За этим можно разглядеть руку Вашингтона — это еще одна главная претензия Кремля.

Посыл такой: давайте строить отношения без оглядки на тех, кто без должных на то оснований, претендует на мировое господство. Что касается Медведчука, его, действительно, могут посадить.

В этой связи также можно предположить, что Путину удалось добиться от партнеров своеобразного наказания Зеленского путем неприглашения его к разговору.

Насколько этот ход является правильным, сложно сказать, потому что Киев может решиться на некие резкие шаги, особенно если чувствуешь поддержку друга Джо.

А в сухом остатке — договоренность продолжать консультации. Как говорится, всегда рады. Можно сделать осторожный вывод, что стороны не хотят подходить к так называемой красной черте. И это вселяет определенный оптимизм.