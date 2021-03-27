Вечера на хуторе близ Брюсселя

Россия — главный военный противник Украины, а ускоренные реформы в оборонной сфере должны помочь Киеву вступить в НАТО, чтобы себя защитить. Об этом говорится в новой Стратегии военной безопасности, подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским и почти целиком посвященной «сдерживанию агрессора» в лице РФ. Документ стал еще одним подтверждением того, что господин Зеленский, приходивший к власти с миролюбивой риторикой, меняет подход на полностью противоположный, чтобы ее удержать.

Голубь НАТО

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировавшим территорию Автономной Республики Крым и город Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяющим военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер- и другие средства, которые угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины»,— гласит новая Стратегия военной безопасности, подписанная президентом Владимиром Зеленским и опубликованная на его сайте поздно вечером 25 марта.

Словосочетание «Российская Федерация» встречается в документе 21 раз — всегда в контексте противостояния или исходящей от нее угрозы. Вооруженный конфликт с Россией — первый из вероятных сценариев нежелательного развития событий.

На региональном уровне, говорится в документе, следует опасаться дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе. Угрозы опять же исходят от РФ, которая (как следует из стратегии) «временно оккупирует» часть территорий Грузии и Украины, занимается милитаризацией Крыма, препятствует свободному судоходству в Черном и Азовском морях, пытается сохранить Белоруссию в сфере своего влияния, использует в своих интересах конфликт в Приднестровье и другие «замороженные» конфликты на постсоветском пространстве, а также наращивает «наступательные группировки войск, развертывает новое ракетное оружие и проводит учения на западных границах и на временно оккупированных территориях Украины».

В стратегии не ставится задача достижения военного паритета с РФ, поскольку это «привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики». Баланс, отмечается там, нужно поддерживать с помощью «синергии военных и невоенных средств»: развивая «возможности сил территориальной обороны вооруженных сил Украины и движения сопротивления при поддержке гражданского общества», используя «новейшие высокотехнологичные и высокоэффективные средства ведения вооруженной борьбы».

Отдельная задача — достижение совместимости украинских вооруженных сил с НАТО. Для этого следует ввести в действие новые военные уставы и доктрины, основанные на евроатлантических принципах, но с учетом «национальных традиций».

Аббревиатура НАТО упоминается в документе 20 раз — в качестве примера для подражания в плане внедрения разного рода стандартов, как зонтик безопасности и союз, в котором Украине следует оказаться как можно скорее для ее же блага. Вступление в Североатлантический альянс упомянуто среди главных целей стратегии. Документ, отмечается в нем, должен способствовать «интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО».

Ускорение оборонной реформы на основе евроатлантических принципов и стандартов, гласит стратегия, вместе с ростом поддержки обществом евроатлантических устремлений обеспечит членство в ЕС и НАТО и, соответственно, надлежащий уровень военной безопасности.

Ястреб года

Подписанная Владимиром Зеленским стратегия подтверждает — украинский лидер взял на вооружение новую тактику. Он больше не пытается казаться главным миротворцем, каким старался выглядеть два года назад, когда только боролся за президентское кресло. На смену обещаниям «за один год» остановить войну на востоке страны и примирить украинское общество пришли другие шаги.

На фоне срыва перемирия и в целом тупика в переговорах по Донбассу господин Зеленский продвигает «Крымскую платформу», которая, как заявляют украинские власти, должна помочь вернуть полуостров Украине. В середине недели он подписал «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма», которая гласит, что Киев применит для возвращения этой территории меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера».

Другие сигналы, которые Киев стал посылать Москве почти каждую неделю, это санкции против украинских политиков, пользующихся репутацией пророссийских. В феврале были введены ограничения против депутата от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, результатом которых стал отзыв лицензий трех популярных оппозиционных каналов — Zik, NewsOne и «112 Украина».

На Украине и в Москве мера вызвала много шума: многие озаботились вопросом, не станет ли прецедент введения санкций против собственных граждан трендом.

Опасения подтвердились. 19 февраля санкции ввели против политика, не раз встречавшегося с президентом РФ Владимиром Путиным,— сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, известной телеведущей Оксаны Марченко. На прошлой неделе Киев ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и некоторых других российских депутатов.

На этом неприятности господина Медведчука и его сторонников не закончились. Офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене трем участникам общественного движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял Виктор Медведчук. В вину им вменяют участие в организации референдума в Крыму в 2014 году.

Решительный антироссийский настрой господина Зеленского принес свои плоды. С начала марта, согласно опросам, пикирующий рейтинг поддержки президента не просто замедлил падение, а пошел вверх и вырос с 22,5% до 24,7% (опрос провела социологическая группа «Рейтинг»).

Киевский политтехнолог Сергей Гайдай объясняет перемену в поведении Владимира Зеленского «прощанием с иллюзиями».

«Вряд ли он относился к ситуации в стране как-то не так, как относится сейчас,— считал, что войны нет или что Россия не совершает агрессию,— говорит эксперт в беседе с “Ъ”.— Скорее у него была иллюзия, что к политике можно применить общечеловеческие подходы. Мол, ребята, давайте не будем ссориться, я покурю с Путиным, он разве не понимает, что плохо убивать украинских граждан и отнимать территорию? Иллюзии закончились. Прошло два года. Попытки договориться не удались. Плюс президента стали окружать люди, которые принесли ему информацию о том, как на самом деле делалась политика до этого, что патриот Порошенко был в договоренностях с Путиным через Медведчука».

Дмитрий Раимов, считающийся политтехнологом, близким к пропрезидентской партии «Слуга народа», рассуждает похожим образом. «Раньше мы были убеждены, что Россия заинтересована в том, чтобы сбросить Донбасс обратно Украине. Мы были убеждены, что со сменой власти (на Украине.— “Ъ”) Россия захочет пойти навстречу. Понятное дело, что Крым — тема долгоиграющая, но хотя бы по Донбассу можно было бы о чем-то договориться»,— сказал господин Раимов “Ъ”.

С самого начала, отметил эксперт, у украинской власти были план А и план Б: «“А” — это мирные договоренности, “Б” — жесткая позиция в отношении России и полный разрыв каких-либо отношений. Президент Зеленский долгое время пытался вернуть нормандский формат, активизировать минскую группу — ничего не получилось».

Когда ожидания не оправдались, отмечает собеседник “Ъ”, Владимир Зеленский стал бороться со всем, что, по его мнению, направлено против Украины.

«Дальше может быть усиление на военном направлении,— дал прогноз политтехнолог.— Скорее всего, до конца этой каденции президент Зеленский не будет активизировать боевые действия, потому что может проиграть выборы. Но каким Зеленский будет во втором сроке — это вопрос».

Впрочем, до того, как вопрос переизбрания станет для нынешнего президента действительно актуальным, еще есть время. И Дмитрий Раимов полагает, что господину Зеленскому его вполне хватит для проведения активных и эффективных действий против пророссийской части украинского политического истеблишмента. По словам собеседника “Ъ”, внутри команды президента была в ходу фраза о том, что «для России Порошенко еще покажется цветочками»: «Если Порошенко проиграл ряд боевых действий, то Зеленский не идет на военную конфронтацию, потому что непонятно, чем это закончится. А сильно поломать информационную, коммуникационную и гуманитарную политику, сильно подпортить бизнес Медведчуку — это можно».

Можно быть уверенными в том, что чем сильнее будет обостряться ситуация в зоне конфликта на востоке Украины, тем большее одобрение будут получать энергичные действия украинского президента на российском направлении.

В пятницу в Донбассе снова стреляли: в районе поселка Шумы под обстрелом погибли четыре украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. В связи с этим, сообщило агентство «Интерфакс-Украина», Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели срочные консультации с руководством стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Кроме того, украинская делегация обратилась в ОБСЕ с тем, чтобы 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по вопросу полного прекращения огня на линии соприкосновения.

Марина Коваленко, Владимир Соловьев