Минцифры: производители гаджетов готовы исполнять закон о предустановке российского ПО

Все крупные производители, в том числе Apple, готовы выполнять закон о предустановке российского программного обеспечения, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Все устройства, которые будут произведены с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, по умолчанию должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. <…> На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги»,— сказал министр во время совещания у Владимира Путина.

«Мы не навязываем российские приложения, не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве, мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним»,— добавил господин Шадаев.

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения «Яндекса», а также Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского» и других российских компаний. 29 марта пользователи устройств различных линеек Samsung пожаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян раскритиковал решение Samsung и заявил, что в законе «нет требования о неудаляемости» приложений.

Подробности — в публикации “Ъ” «Приложение, от которого невозможно отказаться».