Песков назвал демографическую ситуацию в России очень плохой

Кремль обеспокоен сокращением русского населения в стране, но исправить ситуацию пока не выходит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировала информацию СМИ о сокращении количества русских в России и в странах, где раньше их было много.

Господин Песков считает, что в целом демографическая ситуация в стране «находится сейчас в очень плохом положении». По его словам, принимаются «весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались». «Но демография — штука очень хитрая, и пока по объективным причинам полностью ситуацию выправить не получается»,— сказал представитель Кремля журналистам во время пресс-колла.

В 2019 году в России был запущен нацпроект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м. В совокупности с падением рождаемости рост числа умерших привел к увеличению показателя естественной убыли населения в стране более чем в два раза. Эти показатели, как ожидают в правительстве, улучшатся уже в этом году — из-за отступления пандемии, открытия границ и восстановления календаря рождений.

Подробности — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».