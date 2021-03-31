Мировая выставка газовой отрасли в Санкт-Петербурге перенесена с 2022 года на 2023

20-я Международная конференция и выставка по сжиженному природному газу перенесена на 2023 год. Оргкомитет выставки называет причиной невозможность оценить продолжительность и последствия для экономики пандемии COVID-19.

Об этом сообщил «Интерфакс». Сайт выставки уже сменил адрес с lng2022.com на lng2023.com и заявляет сроки проведения с 3 по 7 июля 2023 года. Оргкомитет, комментируя перенос, заявил, что продолжительность и последствия пандемии, равно как и эффективность мер против нее «на данный момент не ясны». Исходя из этого, оргкомитет принял решение о переносе мероприятия.

Международная газовая конференция и выставка по СПГ проводится Мировым газовым союзом раз в три года в странах, производящих и потребляющих природный газ. Предыдущая выставка прошла в Шанхае в 2019 году.

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