IХ Российский международный энергетический форум состоится с 21 по 23 апреля 2021 года Долгожданная «живая» встреча специалистов ТЭК традиционно пройдет на площадке «Экспофорума»

Деловая программа объединит тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли. Новые технологии и оборудование продемонстрирует XXVIII Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника».

В 2021 году организаторы планируют провести мероприятие в очном формате: на РМЭФ приглашены лидеры энергетического сектора, производители оборудования, разработчики инновационных решений, известные региональные эксперты, ученые, молодые специалисты. Ожидается присутствие более 5 тыс. участников — делегатов, экспонентов, посетителей.

Конгрессная программа РМЭФ-2021 отражает приоритеты развития российской энергетики и положения новой Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, принятой и утвержденной правительством страны летом 2020 года. На повестке Форума — актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: энергоэффективность, энергоснабжение, теплоснабжение, цифровизация отрасли, модернизация мощностей и многие другие.

Особое внимание будет уделено государственным и инвестиционным программам Минэнерго России. Сегодня основные направления работы связаны с вопросами развития энергетики, повышения энергоэффективности, надежности сетей, контроля технического состояния энергообъектов, модернизации теплосетей, внедрения оптимизированной системы тарифообразования и модели управления спросом на электроэнергию.

В ходе РМЭФ состоится более 20 деловых мероприятий, в том числе конференция «Распределенная генерация и возобновляемые источники энергии» (организатор — ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»), круглый стол «Интеллектуальный учет и информационная безопасность в электросетевом комплексе» (организатор — Ассоциация «НП ТСО»), конференция «Инновационные технические разработки в ТЭК», круглый стол «Функционирование и развитие энергетики в эпоху цифровизации» (организатор — НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы») и др.

Эксперты оценят последствия влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на топливно-энергетический комплекс, обсудят перспективы экспорта российских технологий, а также возможности обеспечения потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье.

XXVIII Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» соберет ведущих производителей оборудования и разработчиков инновационных технологий — главным образом представителей российских регионов. Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России. Активное участие в выставке примут энергопредприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

РМЭФ-2021 пройдет при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет производителей энергии», Ассоциации НП «Совет рынка» и др. Соорганизаторы проекта — НП «НТС ЕЭС», Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»), Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), НП «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков), Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП), Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», ИД «Энергетика и промышленность России».

В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в «гибридном» формате. К просмотру онлайн-конференций присоединились более 2,5 тыс. специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы.

На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошло одно из мероприятий Минэнерго России — ежегодная Кадровая конференция. Участники обменялись опытом реализации информационно-просветительских проектов, представили новые практики управления персоналом, повышения социальной ответственности, развития компетенций молодых работников.

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