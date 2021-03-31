Латвия закрывает доступ к русскоязычному сайту RT

Латвийские провайдеры начали блокировать доступ к сайту «RT на русском». В 2020 году в стране запретили вещание каналов, входящих в сеть RT. Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье», блокировка сайта RT — первый случай, когда провайдеры обязаны не только закрыть трансляцию телеканала, но и блокировать его сайт.

В июне прошлого года Латвийский Национальный совет по электронным СМИ объявил о запрете вещания семи телеканалов RT, в их числе: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Регулятор объяснил свое решение тем, что телеканалами якобы владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза за поддержку присоединения Крыма к России и сепаратистов Донбасса. Главредом RT является Маргарита Симоньян, а господин Киселев занимает пост гендиректора МИА «Россия сегодня» (являлось учредителем телеканала). Отметим, что госпожа Симоньян также является главным редактором МИА «Россия Сегодня».

В феврале 2021-го Латвия прекратила ретрансляцию 16 российских телеканалов. Это решение было принято с целью «защиты латвийского информационного пространства». Запрет раскритиковали не только российские дипломаты, но и представители ООН и некоторые политические силы в самой Латвии.

Подробности — в публикации “Ъ” «Латвия развыключалась на Россию».