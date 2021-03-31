В Родионово-Несветайском районе возбудили дело о выдаче сиротам некачественного жилья

Следственный отдел по Новошахтинску возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) после выявленных во ходе проверки нарушений при выдаче жилья детям-сиротам в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год администрация Родионово-Несветайского района приобрела жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате строительно-технического обследования было установлено, что квартиры находятся в аварийном состоянии, а проживание в них опасно для жизни и здоровья. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Отметим, что аналогичное дело за прошедший месяц уже в третий раз. В начале и середине марта СУ СК РФ по Ростовской области после проверок возбудил уголовные дела о выдаче детям-сиротам некачественного жилья в Целинском и Кагальницком районах.

Наталья Шинкарева