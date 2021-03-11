В Целинском районе возбудили новое дело о выдаче сиротам некачественного жилья

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Целинского района о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Дело возбуждено по материалам проверки, которую инициировало надзорное ведомство.

По данным ведомства, установлено, что в 2016 году администрация района приобретено 39 квартир в трехэтажном многоквартирном жилом доме на ул. 10-й Линии в поселке Целина для передачи по договору найма детям-сиротам. Однако соответствующая экспертиза помещений не была проведена, при этом акты приема-передачи были подписаны, было выдано разрешение на ввод жилья в эксплуатацию. В ходе экспертизы было выявлено, что в трех квартирах дома имеются провалы в полах, трещины в стенах, плесень. В остальных квартирах специалисты обнаружили трещины, плесневелые почернения, нарушения целостности полов и т. п. «Проверка прокуратуры продолжается, по ее результатам будет дана оценка действиям администрации по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева