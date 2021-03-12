В Кагальницком районе возбудили дело о выдаче сиротам некачественного жилья

В отношении должностных лиц администрации Кагальницкого района возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба прокуратуры. Дело возбуждено по материалам проверки, инициированной ведомством.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, поводом к проверке послужила информация о том, что в доме на ул. Юбилейной в Малиновке Кагальницкого района, где дети-сироты получили квартиры, плохо отапливаются, в них присутствует плесень, пахнет нечистотами. «По результатам проведенной экспертизы выявлено что объемно-планировочные и конструктивные решения, а также вид использованных отделочных материалов не соответствуют предусмотренным проектной документацией и выполнены с нарушением установленных строительных и санитарных норм»,— говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд заявления жителей дома с требованием предоставить им благоустроенные квартиры «специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

Наталья Шинкарева