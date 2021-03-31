Boeing заключила контракт на поставку Alaska Airlines 23 самолетов 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing заключил с компаний Alaska Airlines соглашение о поставках 23 самолетов модели 737 MAX. Договоренность о поставках была достигнута в декабре 2020 года, к апрелю 2021 года стороны согласовали все условия контракта.

«По этому соглашению портфель заказов на 737 MAX, включая опционы и обязательства по аренде, составляет 120 самолетов»,— говорится в сообщении Boeing.

Несколько дней назад стало известно о договоренности Boeing по поставкам 100 самолетов 737 MAX с авиакомпанией Southwest Airlines. По оценкам СМИ, это крупнейший заказ на 737 MAX с момента приостановки его эксплуатации в марте 2019 года после двух катастроф.

О возобновлении эксплуатации самолетов — в материале “Ъ” «Европа разрешила полеты Boeing 737 MAX».