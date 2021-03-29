Boeing получила крупнейший заказ на 737 MAX после приостановки его эксплуатации в 2019 году

Американский лоукостер Southwest Airlines договорился с Boeing о покупке 100 самолетов 737 MAX 7, об этом было объявлено в понедельник. Первые 30 самолетов по этому заказу должны быть поставлены уже в 2022 году. Кроме того, в рамках соглашения авиакомпания договорилась об изменении сделанного ранее заказа на 70 самолетов 737 MAX 8 — теперь вместо них Southwest Airlines заказывает другую версию этого самолета, MAX 7. Также Southwest Airlines договорилась об опционе на покупку еще 155 самолетов 737 MAX до 2029 года.

Как отмечают американские СМИ, это крупнейший заказ на Boeing 737 MAX с момента приостановки его эксплуатации в марте 2019 года после двух катастроф. В декабре после неоднократных переносов полеты 737 MAX были возобновлены в США, в январе власти ЕС также разрешили возобновить его эксплуатацию. Первый заказ на эти самолеты после возобновления эксплуатации сделала ирландская Ryanair — она заказала 75 самолетов 737 MAX. В начале марта американская United Airlines заказала 25 таких самолетов.

Яна Рождественская