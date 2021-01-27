Европа разрешила полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) одобрило возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX в Европе. Прежде такое же решение приняли регуляторы в США, Канаде и Бразилии, а 27 января — и в Великобритании. В России сроки возвращения Boeing 737 MAX пока неизвестны — Росавиация ведет работы по его повторной сертификации, но ссылается на задержки из-за последствий пандемии.

EASA разрешило вернуть в европейское небо американские самолеты Boeing 737 MAX после почти двух лет запрета на их эксплуатацию, сообщается на сайте регулятора. «После тщательного анализа мы пришли к выводу, что 737 MAX может безопасно вернуться в строй,— заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай.— Эта оценка проводилась полностью независимо от Boeing или Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и без какого-либо экономического или политического давления. Мы провели собственные летные испытания и сеансы на тренажерах и не полагались на других».

По словам руководителя агентства, EASA продолжит следить за работой 737 MAX после их возвращения к полетам.

«Параллельно и по нашему настоянию Boeing также взял на себя обязательство работать над дальнейшим улучшением самолета в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности»,— сказал Патрик Кай.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была остановлена в марте 2019 года после двух катастроф — в Индонезии и Эфиопии. В первом случае погибли 189 человек, во втором — 157. Boeing внесла изменения в программное обеспечение системы улучшения маневренных характеристик (MCAS) после того, как она была названа причиной этих двух катастроф.

В ноябре прошлого года эксплуатацию 737 MAX разрешило FAA. Вслед за американским регулятором запреты на полеты этих воздушных судов сняли авиавласти Канады и Бразилии. А 27 января об одобрении ввода в эксплуатацию MAX объявило также Управление гражданской авиации Великобритании (CAA).

Росавиация пока не готова разрешить эксплуатацию 737 MAX в России. «Точные сроки завершения в настоящее время указывать преждевременно. Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом»,— заявил регулятор 27 января.

В России на момент введения запрета на эксплуатацию 737 MAX два таких самолета эксплуатировала авиакомпания S7 (твердый заказ на 11 лайнеров). Еще несколько десятков 737 MAX должны были быть поставлены в «Победу» (20 самолетов), «Уральским авиалиниям» (заказ на 10 самолетов плюс четыре в опционе), «Ютэйр» (28) и NordStar (3).

Несмотря на задержки в поставках, а затем и грянувший кризис в авиаперевозках из-за пандемии, пока об официальных отказах от 737 MAX российскими авиакомпаниями не объявлялось.

В декабре 2020 года в S7, «Ютэйр» и «Уральских авиалиниях» заявляли “Ъ”, что готовы получить самолеты после подтверждения их полной безопасности. При этом в ноябре 2020 года гендиректор «Победы» Андрей Калмыков в интервью «Ведомостям» рассказал об аннулировании предварительного соглашения на 30 737 MAX. Кроме того, в прошлом году перевозчик объявлял тендеры на оказание комплексных консультационных юридических услуг для расторжения или реструктуризации сделок на поставку 20 MAX.

Ситуация с запретом на полеты Boeing 737 MAX стала колоссальным ударом не только для производителя, но и для авиационных регуляторов FAA и EASA, одобривших эксплуатацию этих самолетов: уровень доверия к ним катастрофически снизился, рассказал “Ъ” глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Он также добавил, что это значительно нарушило планы авиакомпаний, которые надеялись получить эти воздушные суда, чтобы повысить свои экономические показатели. Так они смогли бы войти в этот кризис с более эффективной авиатехникой.

Возможная выгода от эксплуатации самолетов 737 MAX в условиях продолжающегося кризиса определяется бизнес-моделью авиакомпании и ее взаимоотношениями с лизингодателями, отметил исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, чтобы получить весомые преимущества, нужно даже в условиях спада перевозок обеспечить высокий налет этих самолетов, а также получить скидки и отсрочки по лизинговым платежам.

«Если же приходится платить за новый самолет, который простаивает на земле, заметно больше, чем за лайнеры предыдущего поколения, для эксплуатанта это неизбежно обернется крахом»,— сказал Пантелеев.

Евгения Коляда