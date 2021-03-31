ГИБДД допустила расширение теоретической части экзамена на права

Теоретическая часть экзамена на права может быть расширена, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников. Сейчас в теоретическом блоке 20 вопросов.

«Сегодня в зависимости от изменения ПДД, вносятся (изменения.— “Ъ”) и в экзаменационные билеты, в вопросы по теоретической части. Есть, конечно, предположения, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части его дальнейшего практического применения»,— сказал господин Черников в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. «Научный центр безопасности дорожного движения занимается, чтобы сделать это и комфортно для кандидата в водители, и в то же время сделать так, чтобы он умел считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания ПДД непосредственно уже двигаясь по дорогам общего пользования»,— добавил глава ГИБДД.

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов на права. В частности, теперь вместо «площадки» и «города» будет единый экзамен в городских условиях, а в машине может находиться «наблюдатель». Также будет доступна и новая процедура обжалования результатов экзаменов. Теоретическая часть экзамена осталась без изменений.

О новых правилах экзамена — в материале “Ъ” «Без прав на ошибку».