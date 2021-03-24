Без прав на ошибку

Опубликован приказ МВД, утверждающий новые правила проведения экзаменов на права. С 1 апреля кандидаты в водители в рамках единого практического экзамена прямо на улицах города должны выполнить ряд обязательных упражнений: заезд задним ходом в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме. В машине может теперь находиться «наблюдатель», например представитель автошколы или профильной ассоциации, ГИБДД ввела такую возможность для дополнительного «общественного контроля». Будет доступна и новая процедура обжалования результатов экзаменов.

Опубликованный приказ МВД №80 содержит новый регламент по приему экзаменов на права и выдаче прав. Основные нововведения, вступающие в силу с 1 апреля, касаются наиболее популярной категории прав — B (легковые автомобили).

Уходит в прошлое так называемая площадка, на которой кандидаты в водители, не выезжая на городские улицы, демонстрировали навыки начального профессионального мастерства. Вводится единый получасовой практический экзамен в условиях реальной дорожной обстановки. При этом 30 минут — не предельный срок. Время при необходимости может быть увеличено, подчеркивают в ГИБДД.

Учебные маршруты заранее публиковаться не будут: известна будет только примерная зона с возможными улицами, где пройдет экзамен.

Регламент рекомендует проверять навыки кандидатов в водители на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки, используя парковочную разметку. Если условий для этого нет, факультативно разрешается использовать, как и прежде, закрытые площадки или территории, где нет транзитного движения. Решения будут принимать региональные власти. Большинство, по информации “Ъ”, уже планируют проверять навыки именно на улично-дорожной сети.

В единый экзамен включены обязательные упражнения по проверке первоначальных навыков: заезд задним ходом в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме. «Змейка» из перечня исключена. После проверки первоначальных навыков экзаменатор проверит и умение разгоняться-тормозить, проезжать пешеходные переходы, поворачивать на светофоре и пр. Если на каком-то этапе допущена грубая ошибка, экзамен прекращается — все элементы, включая проверку первоначальных навыков, надо будет проходить заново.

В ГИБДД запланировали «переходный период»: если гражданин уже сдал «площадку» в марте (или ранее), а «город» ему назначен был в апреле, то ранее сданные упражнения проверять повторно не будут.

Об этом 23 марта заявил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГИБДД Роман Мишуров. Но если гражданин сдал только «теорию», то ему предстоит пройти сразу новый тест.

Еще одно нововведение: во время экзамена в машине сможет находиться «наблюдатель», например представитель автошколы или профильной ассоциации, если нет возражений со стороны экзаменуемого. ГИБДД ввела такую возможность для дополнительного «общественного контроля» по просьбе образовательных организаций. Кроме того, гражданин отныне сможет обжаловать действие экзаменатора и добиваться отмены результатов: жалобу рассмотрит специальная комиссия. Результат теста будет отменен и если медсправка или свидетельство об окончании автошколы оказались поддельными.

Идею об отмене «площадки», напомним, впервые высказал начальник ГИБДД России Михаил Черников в интервью “Ъ” в 2018 году. В Госавтоинспекции считают «площадку» рудиментом, оставшимся с тех времен, когда была разрешена самоподготовка без посещения автошколы (до 2013 года). ГИБДД также хочет исключить практику «зубрежки» учебных маршрутов и заучивания конкретных упражнений, что нередко практикуется автошколами.

Иван Буранов