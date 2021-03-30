«Площадка» уходит в прошлое

Принципиально новая система проверки навыков будущих водителей начнет действовать с 1 апреля. Вместо привычных «площадки» и «города» граждан ждет единый экзамен в городских условиях. Он позволит в комплексе оценить навыки вождения, исключить зазубривание маршрутов и мотивировать граждан учиться водить машину, а не получать корочку. Вместе с новым экзаменом вводится также ряд новых процедур и правил. Подробности – в нашем обзоре.

1 апреля вступает в силу новая редакция постановления правительства №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» и Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (приказ МВД России №80 от 20 февраля 2021 года).

Не заучи, а научись

Поскольку нововведений много, их можно поделить на насколько блоков.

Во-первых, уточнен процесс подачи и проверки документов перед экзаменом. Если гражданин, ранее лишенный права управления, не прошел проверку знаний ПДД, не закрыл задолженности по штрафам и не прошел медосвидетельствование, то его до тестирования не допустят. Аналогичные последствия наступят, если у автошколы, где учился кандидат, на момент обучения не было действующей лицензии – это теперь тоже проверяют.

Теперь о самом экзамене. Теоретическая его часть осталась без изменений, основные нововведения касаются практики. Отныне будущие водители не будут знать заранее учебные маршруты. Сейчас они публикуются на сайтах региональных управлений Госавтоинспекции, что позволяет гражданам зазубривать расположение знаков и организацию движения на конкретных улицах. Уже потом, получив права, начинающий водитель попадает в незнакомую обстановку в реальных условиях и теряется. Сегодняшняя форма экзамена – это, по сути, имитация участия в дорожном движении, когда кандидат заранее все обкатал, знает каждый люк, каждый поворот, поясняет начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Если будущему водителю не давать заранее информацию об учебных маршрутах, то у него возникнет мотивация подготовиться лучше. C 1 апреля публиковаться будет лишь список территорий и возможных улиц, где тестирование будет проходить.

Центральное и самое революционное нововведение – единый практический экзамен вместо экзамена по проверке первоначальных навыков («плошадка») и экзамена в условиях дорожного движения («город»). Исторически «площадка» вводилась как некий буфер для тех, кто готовился самостоятельно (до 2013 года в России разрешалась самоподготовка), – на этом этапе отсеивались те, кто плохо владел элементарными навыками. Но сейчас до экзамена допускаются только те, кто прошел обучение в автошколе и серию тестов внутри организации. «Мы исходим из того, что к нам приходит человек подготовленный, имеющий теоретические знания и практические навыки, будущий полноценный водитель,– поясняет Роман Мишуров.– Задача Госавтоинспекции – проверить, может ли он быть выпущен на дорогу, как говорится, в свободное плавание». Учебная площадка для отработки первоначальных навыков в самой автошколе должна быть, подчеркивают в Госавтоинспекции,– это одно из обязательных требований к учебно-материальной базе организаций, которое было прежде и остается теперь.

Кроме того, некоторые автошколы натаскивают будущих водителей на конкретные схемы – зазубривание билетов, наборы упражнений на «площадке» и учебных маршрутов. Это не имеет ничего общего с привитием реальных навыков вождения, тренировкой реакции и выработкой ощущения уверенности за рулем, необходимых в реальном движении. Чтобы у кандидатов в водители появилась мотивация научиться водить, а не получить права, с 1 апреля вводится комплексное тестирование всех практических навыков в рамках единого экзамена.

Нововведение коснется только категорий B, C, D и соответствующих подкатегорий, экзамены по управлению мотоциклами и мопедами будут приниматься по старой схеме с «площадкой».

Как будет проходить новый экзамен

Поскольку большая часть аварий среди водителей-новичков происходит в реальном дорожном движении, акцент в экзамене теперь смещен на проверку в городских условиях. При этом элементы, которые ранее выполнялись исключительно на площадке, остаются, ведь проверка первоначальных навыков обязательна.

Желающих научиться водить легковой автомобиль (категория B) ждет четыре обязательных упражнения – параллельная парковка, заезд в бокс под прямым углом, разворот в ограниченном пространстве, движение на подъеме и спуске. Допускается использовать привычные конусы. По новым правилам, к примеру, упражнения «заезд задним ходом в бокс» или «параллельная парковка» можно выполнять на обычной улице с помощью парковочной разметки или бордюра. Упражнение «старт с места на подъеме» может выполняться как на эстакаде, так и на наклонном участке улично-дорожной сети (с уклоном от 8% до 16%). В Ярославле, к примеру, местная Госавтоинспекция уже составила список мест, где подобное упражнение может быть выполнено. Проверка навыков может осуществляться как на улицах с небольшой интенсивностью движения или в тупиках (преимущественно за пределами жилой застройки), так и на закрытых территориях. «Как только водитель сдаст экзамен и получит водительское удостоверение, то на следующий день он наверняка будет вынужден парковаться в узком проезде между двумя машинами,– приводит пример Роман Мишуров.– Здесь уже не будет конусов, и ошибок никто не допустит. Поэтому проверка на экзаменах в условиях реального дорожного движения просто необходима».

Ряд навыков управления при сдаче на категории С, D, ВЕ, СЕ, DЕ и подкатегории С1, D1, С1Е, D1Е (например, прямолинейное движение задним ходом для разгрузки) можно будет проверять только на закрытых территориях. Подразделения должны будут включать в учебные маршруты такие площадки.

Сразу же после проверки первоначальных навыков экзаменатор будет проверять остальные (всего их 19) – умение разворачиваться, проезжать железнодорожные переезды, двигаться с максимальной разрешенной скоростью, проезжать пешеходные переходы и т. д. Задания должны выполняться по команде экзаменатора в любой последовательности. Сами команды отдаются заблаговременно и четко, в простой и легкой форме, понятной для восприятия и исключающей неоднозначность ее толкования, сказано в регламенте.

Протяженность экзамена и баллы

Продолжительность нового практического экзамена составит 30 минут для сдающих на категории B, C и D и подкатегории C1 и D1, 40 минут – для сдающих на категорию BE, 50 минут – для сдающих на категории CE и DE и подкатегории C1E и D1E, при условии выполнения кандидатом в водители на маршруте всех маневров, предусмотренных положениями административного регламента. В случае если по истечении установленного времени какие-либо маневры останутся непроверенными, проведение экзамена продолжится до выполнения кандидатом всех необходимых заданий.

Изменена система оценки во время экзамена. Раньше все ошибки разделялись на мелкие, средние и грубые, за каждый промах ставились штрафные баллы (максимальное их количество – четыре, на пятом экзамен прекращается). Привычная балльная система сохранена, однако от старой классификации решено отказаться. Все ошибки поделены на четыре группы: однобалльные, двухбалльные, трехбалльные и ошибки, при совершении которых экзамен прекращается. Упражнения, которые раньше оценивались по отдельному экзаменационному листу в рамках «площадки», теперь оцениваются по общей балльной системе – во время их выполнения допускается совершить одну ошибку (за это ставят три штрафных балла) и попробовать еще раз.

Что это означает на практике? Допустим, будущий водитель проходит проверку первоначальных навыков вождения, и во время «эстакады» его машина откатилась назад либо во время «параллельной парковки» он наехал на линию границы упражнения. Экзаменатор даст возможность выполнить упражнение повторно, и если все прошло нормально, то экзамен продолжится. Однако три штрафных балла в экзаменационном листе сохранятся, достаточно будет совершить еще две однобалльных, одну двух- или трехбалльную ошибку в других упражнениях, и кандидат отправляется на переэкзаменовку.

Непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем будет считаться ошибкой, при которой экзамен прекращается (раньше оба этих действия относились к категории средних ошибок). Бывают случаи, когда кандидаты в водители используют скрытые средства связи и пользуются ими при сдаче практического экзамена. Мелкие ошибки – несвоевременная подача сигналов указателем поворота, неуверенное владение органами управления – описаны теперь более детализировано, что должно минимизировать субъективность оценки экзаменатора и исключить конфликтные ситуации. Есть и смягчения: невыполнение заданий экзаменатора перенесено из разряда средних ошибок в категорию однобалльных.

Для граждан, которые сдали «площадку» по старым правилам до 1 апреля, действует переходный период: практическую часть экзамена они будут сдавать уже по новым правилам, но ранее проверенные навыки зачтут автоматически, их проверять повторно не будут. А вот если гражданин сдал заранее только теорию или неудачно сдал «площадку» (и был отправлен на переэкзаменовку), то ему предстоит пройти весь практический тест целиком.

Независимое наблюдение за экзаменом

Впервые помимо кандидата в водители и экзаменатора в экзаменационном автомобиле смогут находиться представители автошкол и общественных организаций. Ранее у профессионального сообщества возникали вопросы о допуске независимого наблюдателя, рассказывает Роман Мишуров. Мы в этой части абсолютно открыты, говорит он, и готовы показывать весь процесс проверки знаний, тем более что каждый экзамен записывается еще и на видео. В связи с этим норма о возможном допуске наблюдателя была включена в новый регламент для дополнительного общественного контроля.

Может также возникнуть ситуация, когда экзаменационная машина сломалась, и вины кандидата в водители нет. Новый регламент учитывает и этот сценарий: экзамен в этом случае прекращается, все пересаживаются в другой автомобиль, а проверенные ранее навыки заново не проверяются.

Для защиты прав и удобства граждан впервые регламентом введены максимальные сроки пересдачи. Если кандидат в водители не сдал теорию с первого раза, то следующую попытку назначат не раньше чем через семь дней (это было закреплено и в старом регламенте), но не позднее чем через 30 дней (новая норма). Если попыток было больше трех, то следующая будет дана не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Если кандидат в водители не сдал теорию с первого раза, то следующую попытку назначат не раньше чем через семь дней, но не позднее чем через 30 дней. Если попыток было больше трех, то следующая будет дана не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Если кандидат пересдает практику, то новый экзамен назначает не раньше чем через семь дней, но не позже чем через 60 дней. Если попыток пройти тест было больше трех, то следующую дадут не раньше чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Напомним, что исторически все эти нормативы вводились для того, чтобы кандидаты в водители не использовали подразделения Госавтоинспекции в качестве бесплатного плацдарма для отработки навыков вождения.

Важно, что при повторной попытке водитель будет проходить весь практический экзамен заново – первоначальные навыки будут проверяться с нуля, даже если в первый раз всё уже проверили.

Как будут аннулироваться экзамены и права

В рамках нового регламента вводится несколько новых процедур. Теперь, в частности, сотрудники Госавтоинспекции смогут аннулировать результаты экзамена до выдачи прав. Это может произойти, к примеру, если проверка выявила поддельные документы, которые представил водитель в Госавтоинспекцию,– медицинскую справку или свидетельство об окончании автошколы. Результаты могут быть аннулированы и в том случае, если водитель пришел обменять иностранные права на российские, и проверка показала, что за границей гражданин водительского удостоверения вообще никогда не получал (это обнаруживается не сразу, ответ на запрос из иностранного государства может идти достаточно долго). Жалоба кандидата в водители на нарушение процедуры и действия экзаменатора может также быть основанием для аннулирования результата. Отныне все подобные жалобы будут рассматриваться только комиссией с просмотром видеозаписи экзамена.

По-новому описана процедура аннулирования водительского удостоверения. Среди оснований, как и раньше,– истечение срока действия прав, изменение данных владельца, повреждение или износ документа. Если медсправка или свидетельство об окончании автошколы признаны подложными, удостоверение также может быть аннулировано. Аналогичные последствия ждут водителя, у которого уже после выдачи удостоверения обнаружены медицинские противопоказания к вождению. Новое основание для аннулирования водительского удостоверения – получение Госавтоинспекцией сведений о смерти автовладельца. Это исключит ситуации, когда, к примеру, гражданин, сильно похожий на своего умершего родственника, управляет его автомобилем по чужим документам. Такие случаи периодически выявляются инспекторами ДПС.

Права при наличии оснований будут аннулироваться в течение десяти рабочих дней (информация при этом заносится в информационную систему Госавтоинспекции), в течение пяти рабочих дней водителю будет направлено письменное уведомление. Если водитель решил сдать удостоверение в подразделение, то оно аннулируется компостерной просечкой или другим способом, исключающим дальнейшее использование.

Еще одно новое правило: теперь инспектор должен будет повторно проверить наличие действующего медицинского заключения. На практике бывают ситуации, когда между началом обучения в автошколе и фактической сдачей всех экзаменов проходит полгода, год или даже больший срок. Срок действия медсправки ограничен 12 месяцами. Все это необходимо проверить до того, как гражданин сядет за руль. Также вводится новая услуга для граждан: они смогут получить из информационной системы Госавтоинспекции выписку о наличии у них действующих водительских прав. Это может понадобиться, к примеру, при устройстве на работу водителем на автотранспортное предприятие.

Прошлое и будущее образования водителей

Реформа подготовки водителей в России, напомним, идет почти десять лет. В 2013 году были внесены изменения в закон «О безопасности дорожного движения»: введены новые категории и подкатегории водительских прав (М, А1, B1 и пр.), законодательно закреплен запрет на самоподготовку без обучения в автошколе. С августа 2014 года ГИБДД проверяет учебно-материальную базу автошкол, наличие учебных площадок определенного размера. С 1 сентября

2016-го вступили в силу новые правила сдачи экзаменов: увеличилось число вопросов по теории и количество упражнений на учебной площадке, ужесточилась система штрафных баллов за промахи в «городе». С 1 января 2020 года были внесены изменения в Правила дорожного движения: введены термины «обучаемый вождению» и«обучающий вождению», снят запрет на обучение вождению на автомагистралях.

Новый подход к проведению экзамена и отказ от «площадки» был предложен руководителем российской Госавтоинспекции генерал-лейтенантом полиции Михаилом Черниковым еще в 2018 году, с тех пор шла масштабная работа по подготовке к реформе. Изменения в постановление правительства №1097 внесли еще в 2019 году, в сентябре 2020 года был представлен первый проект административного регламента по сдаче экзаменов. Работа над документом сопровождалась широким обсуждением в СМИ, на круглых столах и совещаниях. Свои замечания давали как отраслевые эксперты (работники и руководители автошкол), так и региональные экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, которым документ придется применять в реальной жизни. Значительная часть замечаний и предложений была учтена. Финальная версия регламента, утвержденная приказом МВД России и зарегистрированная в Минюсте, была заранее направлена в субъекты федерации для изучения и подготовки инспекторов. По инициативе ГУОБДД МВД России в феврале-марте проходила масштабная кампания по разъяснению новых правил населению и специалистам.