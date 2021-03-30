СМИ: в Подмосковье на месте пожара найдено тело стрелявшего по силовикам

В подмосковном коттеджном поселке «Новые Вешки» под Мытищами найдено тело мужчины, несколько часов отстреливавшегося от спецназа. Его обнаружили в сгоревшем доме, сообщили информагентства со ссылкой на источники. Пожар в самом доме потушен.

«Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны»,— сказал собеседник «РИА Новости».

Перестрелка 61-летнего Владимира Барданова с силовиками продолжалась более девяти часов. Она началась после того, как мужчина открыл огонь, когда правоохранители пришли к нему с обыском по делу о незаконном обороте оружия. Помимо сотрудников полиции на место ЧП прибыли спецподразделения Росгвардии, СОБР и ОМОН. Мужчина активно отстреливался и взрывал гранаты, один из спецназовцев был ранен. Во время перестрелки в доме начался пожар, который продолжался несколько часов.

О ЧП в Подмосковье — в материале “Ъ” «Пенсионер и особо опасен».