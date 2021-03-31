Пенсионер и особо опасен

Почти целый день бойцы четырех отрядов спецназа Росгвардии и МВД, располагавшие бронетехникой, не могли обезвредить обитателя коттеджа в подмосковном поселке Вешки 61-летнего Владимира Барданова. Когда правоохранители приехали к нему для проверки по факту незаконного оборота оружия, тот начал стрелять и бросать гранаты. Перестрелка продолжалась до самого вечера, один из спецназовцев был ранен. В конце концов силовики использовали тяжелое оружие — господин Барданов, очевидно, сгорел вместе с домом.

Во вторник утром сотрудники полиции и ФСБ пришли домой к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Вешки 61-летнему Владимиру Барданову. Ранее он был судим за мошенничество, потом занимался бизнесом — владел парой охранных предприятий и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Тем не менее бывший предприниматель был далеко не бедным человеком — имел целый парк мотоциклов, несколько иномарок и даже частный зоопарк с тигром, рысью, крокодилом и баранами.

Основанием для визита силовиков стала информация о том, что в доме может незаконно храниться оружие. Отметим, что владелец дома имел и целую коллекцию охотничьего оружия, на которую у него было разрешение.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление Мытищинского горсуда о проведении обыска и вошли на территорию участка, огороженного высоким кирпичным забором. Однако в сам дом господин Барданов их не пустил. А когда силовики начали настаивать, обещая вызвать спасателей с болгарками, Владимир Барданов открыл из окна огонь в воздух предположительно из «Сайги», а затем бросил во двор пару гранат РГД-5, от взрывов которых, впрочем, никто не пострадал.

Отступив, стражи порядка вызвали подмогу. Вскоре в Вешки прибыли бойцы отрядов «Рысь», «Булат» и «Зубр» Росгвардии, а также полицейского «Грома». Несмотря на выстрелы, силовики вначале воздерживались от активных действий, рассчитывая, что злоумышленник сдастся в ходе переговоров. В них участвовали как представители регионального МВД, так и надзирающей за ними прокуратуры, однако гарантии надзора он не принял. Тогда к процессу подключили дочь господина Барданова Анастасию, работающую учительницей, и его бывшего зятя Александра. Владимир Барданов, периодически постреливавший из окон и бросавший во двор гранаты, которых у него, очевидно, было не меньше ящика, не принял и увещевания родственников.

Перестрелка на месте ЧП продолжались пару часов, при этом спецназ от использования тяжелого вооружения — пулеметов, гранатометов и огнеметов до позднего вечера воздерживался.

Дело в том, что в Вешках довольно плотная застройка, и активное применение такого оружия могло повредить соседние коттеджи. При этом следует отметить, что местные жители, которых эвакуировали и не пускали в дома до позднего вечера, называли своего соседа Барданова криминальным авторитетом, рассказывая, что часто видели его с оружием и в не очень адекватном состоянии.

Когда уже начало темнеть, штаб операции разрешил использовать термобарические боеприпасы. Выстрел одним из них был произведен в окно коттеджа, из которого до этого вел огонь господин Барданов, легко ранивший в ногу спецназовца, служившего в «Рыси». Его доставили в больницу Лобни, жизнь силовика, по сообщению врачей, находится вне опасности.

После взрыва в доме начался сильный пожар, а выстрелы прекратились.

Предполагается, что стрелок погиб, но тело его, очевидно, обнаружат уже утром, когда следователи после спасателей смогут осмотреть место происшествия.

Пока же предполагается, что господин Барданов помимо легального арсенала хранил дома нелегальный и, возможно, даже имел целую мастерскую, в которой с друзьями восстанавливал в том числе оружие, найденное на местах боев Великой Отечественной войны.

Следственное управление СКР по Московской области сообщило, что в отношении Владимира Барданова возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), к которому потом добавится ст. 222 УК о незаконном обороте оружия. Учитывая огромный резонанс происшедшего, расследование взял на свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. При этом следствию и прокуратуре еще предстоит дать оценку действиям силовиков, которые целый день не могли разобраться с одним престарелым злоумышленником в паре километров от МКАД.

Александр Александров, Николай Сергеев