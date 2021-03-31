Пенсионер и особо опасен

Почти целый день бойцы четырех отрядов спецназа Росгвардии и МВД, располагавшие бронетехникой, не могли обезвредить обитателя коттеджа в подмосковном поселке Вешки 61-летнего Владимира Барданова. Когда правоохранители приехали к нему для проверки по факту незаконного оборота оружия, тот начал стрелять и бросать гранаты. Перестрелка продолжалась до самого вечера, один из спецназовцев был ранен. В конце концов силовики использовали тяжелое оружие — господин Барданов, очевидно, сгорел вместе с домом.
Во вторник утром сотрудники полиции и ФСБ пришли домой к проживающему в подмосковном коттеджном поселке Вешки 61-летнему Владимиру Барданову. Ранее он был судим за мошенничество, потом занимался бизнесом — владел парой охранных предприятий и автосервисом, которые были закрыты несколько лет назад. Тем не менее бывший предприниматель был далеко не бедным человеком — имел целый парк мотоциклов, несколько иномарок и даже частный зоопарк с тигром, рысью, крокодилом и баранами.
Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление Мытищинского горсуда о проведении обыска и вошли на территорию участка, огороженного высоким кирпичным забором. Однако в сам дом господин Барданов их не пустил. А когда силовики начали настаивать, обещая вызвать спасателей с болгарками, Владимир Барданов открыл из окна огонь в воздух предположительно из «Сайги», а затем бросил во двор пару гранат РГД-5, от взрывов которых, впрочем, никто не пострадал.
Отступив, стражи порядка вызвали подмогу. Вскоре в Вешки прибыли бойцы отрядов «Рысь», «Булат» и «Зубр» Росгвардии, а также полицейского «Грома». Несмотря на выстрелы, силовики вначале воздерживались от активных действий, рассчитывая, что злоумышленник сдастся в ходе переговоров. В них участвовали как представители регионального МВД, так и надзирающей за ними прокуратуры, однако гарантии надзора он не принял. Тогда к процессу подключили дочь господина Барданова Анастасию, работающую учительницей, и его бывшего зятя Александра. Владимир Барданов, периодически постреливавший из окон и бросавший во двор гранаты, которых у него, очевидно, было не меньше ящика, не принял и увещевания родственников.
Дело в том, что в Вешках довольно плотная застройка, и активное применение такого оружия могло повредить соседние коттеджи. При этом следует отметить, что местные жители, которых эвакуировали и не пускали в дома до позднего вечера, называли своего соседа Барданова криминальным авторитетом, рассказывая, что часто видели его с оружием и в не очень адекватном состоянии.
Когда уже начало темнеть, штаб операции разрешил использовать термобарические боеприпасы. Выстрел одним из них был произведен в окно коттеджа, из которого до этого вел огонь господин Барданов, легко ранивший в ногу спецназовца, служившего в «Рыси». Его доставили в больницу Лобни, жизнь силовика, по сообщению врачей, находится вне опасности.
После взрыва в доме начался сильный пожар, а выстрелы прекратились.
Пока же предполагается, что господин Барданов помимо легального арсенала хранил дома нелегальный и, возможно, даже имел целую мастерскую, в которой с друзьями восстанавливал в том числе оружие, найденное на местах боев Великой Отечественной войны.
Следственное управление СКР по Московской области сообщило, что в отношении Владимира Барданова возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), к которому потом добавится ст. 222 УК о незаконном обороте оружия. Учитывая огромный резонанс происшедшего, расследование взял на свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. При этом следствию и прокуратуре еще предстоит дать оценку действиям силовиков, которые целый день не могли разобраться с одним престарелым злоумышленником в паре километров от МКАД.