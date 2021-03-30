Осажденный дом под Мытищами загорелся после обстрела силовиками из гранатомета

Силовики обстреляли из гранатомета дом в коттеджном поселке «Новые Вешки» под Мытищами, хозяин которого в течение нескольких часов отстреливается от спецназа. В здании возник сильный пожар. Стрельба стихла, по предварительной информации, стрелявший мужчина погиб.

«Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где предположительно находится Барданов (предполагаемая фамилия стрелявшего мужчины.— “Ъ”). Огонь из него велся по окнам дома»,— сказал источник ТАСС. Другой источник сообщил, что росгвардейцы применили не гранатомет, а светошумовую гранату.

Штурм дома стрелявшего мужчины в коттеджном поселке «Новые Вешки» продолжается несколько часов. Помимо сотрудников полиции в нем участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН. Мужчина активно отстреливался и бросил не менее 20 гранат. Один сотрудник спецназа был ранен. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и следователи, рассказали в подмосковном управлении СКР.

Мужчина открыл огонь, когда правоохранители пришли к нему с обыском по делу о незаконном обороте оружия. Следствие еще не обнародовало его имя. Telegram-каналы 112 и Life shot сообщали, что стрелка зовут Владимир Барданов. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник ТАСС сообщил, что мужчину также разыскивали приставы за долг по налогам в 148 тыс. руб. Как рассказал собеседник агентства, Владимир Барданов является гендиректором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Название фирмы не приводится.