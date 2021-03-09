Трубоукладчик «Академик Черский» направляется в Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное вести строительство «Северного потока-2», прибыло в район Калининграда, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic. Там судно пройдет ходовые и предэксплуатационные испытания.

4 марта «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что после завершения испытаний судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, сейчас там работает «Фортуна». Предполагаемый срок завершения строительства перенесен с конца апреля на конец сентября.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».