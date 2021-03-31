Минприроды смешало мусор и вторсырье

Минприроды подготовило два проекта постановлений правительства, существенно меняющих правила игры в сфере раздельного сбора и коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Авторы документов намерены отнести раздельно собранные вторичные ресурсы к ТКО. Региональных операторов этого рынка при этом ведомство предлагает наделить полной властью в коммерческих отношениях с физическими и юридическими лицами — вплоть до права отказывать в заключении договора на вывоз отходов, если он не соответствует интересам территориальных монополистов.

Опубликованные Минприроды для оценки регулирующего воздействия проекты постановлений правительства «Об утверждении правил обращения с ТКО» и «Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО» заметно меняют действующие с 2016 года требования к раздельному сбору отходов и отношения между их собственниками и региональными операторами, отвечающими за вывоз бытового мусора. Причиной появления проектов, как сообщает ведомство, стал одобренный вице-премьером Викторией Абрамченко план перехода к раздельному сбору ТКО.

Уточенными по просьбе Минэкономики проектами, в частности, предлагается ввести такие понятия, как «мусороперегрузочные станции» и «пункты приема вторичных материальных ресурсов». Из предыдущей версии документа перешло требование цветовой индикации контейнеров для разных видов вторсырья. Описывая содержание контейнеров, авторы проекта не разделяют понятия отходов и вторсырья. В результате предлагается установить, что «обращение с раздельно накопленными ТКО, складирование которых осуществляется в местах (площадках) накопления ТКО, обеспечивается в соответствии с правилами обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР), установленными правительством РФ». При этом в описании содержимого контейнеров обнаруживается все, кроме упаковки, для которой цвета не нашлось,— притом что она занимает до 50% объема ТКО.

Любовь Меланевская из ассоциации РУС ПЭК, представляющей интересы крупных компаний, удивлена таким подходом: «Отходы от использования товаров вообще остались вне этого постановления. Они вообще существуют?» «Раздельно собранный пластик и стекло — это вроде и не ТКО, а ВМР. Как у регулятора получается так смешивать термины и определения, непонятно»,— говорит независимый отраслевой эксперт Михаил Киселев. Он удивлен отсутствием цветовой индикации контейнеров для упаковки: «За весь ее объем с 2022 года будут отвечать производители. Куда население должно выбрасывать упаковку, ведь за ее сбор, транспортировку, обработку и утилизацию оно уже заплатило в цене товара? В контейнер для ТКО и платить еще раз?»

Руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла РАНХиГС Содном Будатаров полагает, что Минприроды смешивает ВМР и ТКО, потому что играет на стороне регоператоров, убирая с рынка частных сборщиков вторсырья, которые не смогут собирать его у жителей на площадке — после того как с рынка с появлением регоператоров были убраны частные перевозчики отходов.

Как уже сообщал “Ъ”, Минприроды намеривается передать право собственности на все ТКО, которые находятся на площадке, региональным операторам,— даже если они уже собраны раздельно другим сборщиком или самими гражданами и фактически уже являются ВМР (см. “Ъ” от 19 марта). И поскольку регоператоры по закону имеют право работать лишь с ТКО, нормативное определение того, что находится в контейнере, имеет принципиальное значение.

В отличие от действующего постановления о коммерческом учете ТКО, в проекте Минприроды вводит массу ограничений возможности заключать договоры на вывоз отходов не по факту их образования, а по нормативу. В документе все зависит от решения регоператора, который будет «вправе при заключении договора отказать собственнику жилого дома» в оплате по факту. По словам господина Будатарова, одна из причин отказа противоречит нормам Жилищного кодекса, поскольку требует единовременного перехода всех собственников (а не их большинства) к оплате по факту накопления. «В проекте правил подход к учету расчетным способом на базе нормативов очевидно преобладает над реальным учетом на базе средств измерения. Это усложняет задачу установления объективной истины в вопросе о реальном количестве мусора, которым предстоит управлять»,— говорит Анна Стрежнева, старший юрист практики недвижимости, строительства и экологического права PwC Legal.

Михаил Киселев добавляет: «Идея понятна, раздельно собранные отходы — это ТКО, поэтому затраты на их сбор и транспортировку должны включаться в тариф, а потом они в соответствии с правилами обращения с отходами становятся ВМР, выручка от реализации которых теперь остается у оператора. Издержки — народу, прибыль — оператору». Содном Будатаров и вовсе полагает, что «проект постановления о коммерческом учете носит коррупционный характер, препятствует созданию экономики замкнутого цикла, внедрению принципа "больше разделяешь — меньше платишь", лишая граждан стимула разделять отходы».

Алексей Шаповалов