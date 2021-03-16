Мусор не разбирается по корзинам

В распоряжении “Ъ” оказалось поручение вице-премьера Виктории Абрамченко отраслевым ведомствам и регионам проработать возможность привязки платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) к их фактическому объему и уровню доходов граждан. Последнее фактически невозможно и даже в теории потребует компенсации потерь доходов региональных операторов федеральным бюджетом. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что, несмотря на установленный законом приоритет на уменьшение образования отходов и их раздельный сбор, регионы и операторы-монополисты чаще всего не заинтересованы в оплате гражданами и компаниями вывоза мусора по факту, а не по нормативу. В ассоциации регоператоров «Чистая страна» “Ъ” подтвердили — оплата фактических объемов «убьет отрасль».

9 марта 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минстрою, ППК «Российский экологический оператор» и регионам «проработать вопрос» установления нормативов накопления ТКО по факту их образования для возможной его дифференциации для разных доходных групп граждан. Поручение стало реакцией на депутатский законопроект о дифференциации тарифов на вывоз ТКО в зависимости от уровня экономического развития региона и доходов граждан — поскольку это требует компенсации регионам потерь из федерального бюджета, Дума запросила отзыв правительства.

Очевидно, что на свое поручение госпожа Абрамченко получит ответ о невозможности установления норматива, дифференцированного по уровню доходов и взимаемого по факту их образования. «Это просто технически невозможно, так как нельзя собирать ТКО у каждого отдельного домохозяйства. Да и такой подход к установлению тарифов в принципе противоречит тарифной политике»,— говорит Максим Худалов из АКРА. А глава ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин заявил “Ъ”, что установление платы за вывоз ТКО для граждан не по нормативам, а по факту образования «убьет отрасль».

Руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла РАНХиГС Содном Будатаров поясняет, что регоператорам выгоден вывоз и сортировка ТКО по нормативу, а не по факту, тем более что региональные схемы управления отходами, на которых базируется и утвержденный правительством федеральный документ, предполагают постоянный рост объема образования ТКО и тарифа регоператора. Сейчас в некоторых регионах через суды, прокуратуру и ФАС они отменяются и пересматриваются, говорит эксперт РАНХиГС. Невыгоден регоператорам и раздельный сбор отходов гражданами на площадках: сортировка включена в тариф. «При том ничтожном проценте (1–1,5%), который из массы сортированного отхода вовлекается в переработку, деятельность регоператоров выглядит дорого и бессмысленно»,— поясняет замглавы профильного комитета «Деловой России» Наталья Беляева.

Между тем в РАНХиГС отмечают, что постановление правительства об утверждении правил коммерческого учета ТКО уже позволяет регионам обязать региональных операторов заключать договоры на вывоз ТКО по числу и объему контейнеров, но местные власти этому сопротивляются либо умалчивают об этом. «В этом случае возникают подозрения в аффилированности регоператоров с местными властями и на коррупционную составляющую»,— считает Содном Будатаров. О том, что регоператоры часто устанавливают необоснованно высокие нормативы на вывоз отходов, вынуждая МСП платить по ним, а не по факту, ранее говорил и бизнес-омбудсмен Борис Титов (см. “Ъ” от 15 февраля). В ответе «Российского экологического оператора» господину Титову (есть у “Ъ”) говорится, что тарифы можно устанавливать не только на основе замеров, но и на основе сравнений, что позволит снизить их разницу между регионами в 1,5–2 раза (результаты моделирования по данным федсхемы, в которую заложены абстрактные данные регионов на 70 листах, приложены к ответу ППК).

В РАНХиГС считают единственной возможностью принудить регоператоров к взиманию платы за реальные объемы вывоза мусора только заключение прямых договоров с ними ТСЖ, ИЖС и ЖСК. Такие прецеденты уже есть, рассказывает господин Будатаров. Руслан Губайдуллин парирует: «Существуют программы поддержки через соцзащиту, если вы не можете оплатить эти несчастные 100 рублей (платы за вывоз ТКО.— “Ъ”). У нас по факту вывоз возможен, но нереализуем из-за инфраструктурных ограничений. Часто сделана одна площадка на несколько домов». В ИСЖ, по его словам, при заключении договора о вывозе ТКО по факту «мусор перестает образовываться, но его жгут в огородах».

Алексей Шаповалов