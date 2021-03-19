Вторсырье в законе

Минприроды внесло в правительство проект поправок к закону об отходах и нормативным актам, устанавливающий понятия вторичных материальных ресурсов (ВМР) и вторсырья, а также уточняет право собственности на коммунальные отходы — его предлагается передать региональным операторам. Хотя авторы документа полагают, что он обеспечит развитие использования вторсырья, эксперты считают, что документ слабый и направлен на решение частных вопросов.

Минприроды внесло в Белый дом законопроект (есть у “Ъ”), который 16 марта вице-премьер Виктория Абрамченко называла «инициативой о вторичных материальных ресурсах как новой сущности» и обещала «в ближайшее время» направить в Госдуму. Поправки разработаны в рамках «дорожной карты» по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Формально разработчик — Минприроды, но, по данным “Ъ”, основной автор проекта — ППК «Российский экологический оператор». В пояснительной записке отмечается, что документ «направлен на развитие системы обращения» с ВМР. Для этого авторы вводят понятия ВМР (отходы, которые могут использоваться для получения вторсырья) и самого вторсырья как товара. ВМР предлагается регулировать законодательством об отходах, а второе — промышленным.

Правила обращения с ВМР должно определить правительство, они потребуют составления информационно-технических справочников таких ресурсов. Однако попадание в них промышленных отходов, в том числе вскрышных пород и шлаков, чего ранее добивался Минпромторг, может превратить промышленные полигоны в «склады вторичных ресурсов». «Видимо, Минприроды тщательно просчитало эти риски и знает, как будет предотвращать такие попытки»,— говорит замглавы экологического комитета «Деловой России» Наталья Беляева.

Еще одно новшество — передача права собственности на все ТКО регоператорам. Они, в свою очередь, должны передавать права на ВМР переработчикам, что стимулирует тех извлекать из ВМР максимум полезных составляющих и инвестировать в переработку (вопрос платы при этом не описан – однако безвозмездная передача ВМР может создать регоператорам «бумажный» убыток и потребовать компенсации). Из документа следует, что даже если другой оператор поставил на площадке свой контейнер для раздельного сбора отходов, то ВМР в нем автоматически становятся собственностью регоператоров. Эксперты отмечают, что последнее не только противоречит текущему законодательству, но и логике Гражданского кодекса.

«Законопроект… вносит еще большую путаницу в терминологию и в систему управления отходами. Кроме явного лоббирования интересов регоператоров, в нем ничего нет»,— говорит руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла РАНХиГС Содном Будатаров. По его словам, вторсырье — не «продукция», как пишут авторы законопроекта. «Смысл этого термина в отграничении от "первичного сырья". Присваивая вторсырью статус "продукции", они превращают его в "товар", по сути, еще глубже хоронят отрасль вторичной переработки, что является экономической ошибкой и противоречит поручению президента по скорейшему переходу к экономике замкнутого цикла»,— убежден эксперт.

С ним соглашается партнер EY, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии Артем Ларин, отмечая, что трактовать предложенные определения однозначно не получается. «Оценить реальный эффект сокращения объемов ТКО текст не позволяет»,— говорит он, добавляя, что принятие поправок повлечет за собой дополнительные затраты участников отрасли.

В Белом доме “Ъ” заверили, что законопроект будет доработан в аппарате правительства.

Алексей Шаповалов