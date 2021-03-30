Лукашенко ввел ответные санкции против стран Запада

Президент Белоруссии подписал указ «О применении специальных мер». Документ предполагает запрет на ввоз некоторых категорий товаров и импорт услуг из стран, которые ранее ввели санкции против Белоруссии. Конкретный перечень товаров и услуг, физлиц и юрлиц установит Совет министров.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц»,— говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Против Белоруссии действуют санкции ЕС. Брюссель принял три пакета ограничений против белорусов и белорусских компаний, в том числе против Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц. ЕС считает руководство Белоруссии виновным в фальсификации выборов и в насилии на мирных протестах. Также против Белоруссии введены санкции со стороны США.

К каким санкциям призывает белорусская оппозиция — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».