Все склады описаны

Минфин опубликовал проект порядка работы в России системы прослеживаемости товаров — наряду с маркировкой, в большей степени рассчитанной на обеление розницы, теперь речь идет и об отслеживании движения товарных партий и прозрачности оптового рынка. Российский сегмент системы, который описывает Минфин, станет частью общего механизма прослеживаемости в Евразийском союзе, призванного очистить его внутренний рынок от контрафакта, а также ликвидировать миграцию «санкционки» и товаров, ввезенных по сниженным таможенным тарифам, между странами, объединенными общей таможенной границей. Расчистка оптового рынка от недобросовестных практик будет оплачена ростом эффективной налоговой и таможенной нагрузки на потребителей, сейчас зачастую приобретающих «серые» товары.

Белый дом приступил к формированию подзаконной базы, необходимой для запуска с 1 июля 2021 года национальной системы прослеживаемости товаров — механизма контроля за движением продукции с момента ее ввоза на территорию РФ или производства до реализации конечному потребителю. Так, Минфин опубликовал на regulation.gov.ru два проекта постановления правительства: одно возлагает на само министерство функции координатора механизма прослеживаемости, второе описывает порядок работы системы, в которую и будут поступать все данные о прослеживаемых товарах и операциях с ними.

Запуск национальной системы прослеживаемости является частью работы по созданию механизма контроля за движением товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — соглашение о создании системы подписано в Нур-Султане в 2019 году, но вступило в силу лишь в феврале 2021 года. Документ предусматривает двухуровневую архитектуру системы, состоящей из национальных и наднационального сегментов. Национальные системы должны обеспечить прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке стран ЕАЭС, наднациональная — снабдить власти сведениями о пересечении границы между странами союза.

Напомним, что разработка механизма прослеживаемости понадобилась в том числе из-за различий в уровне таможенных ставок стран—участниц ЕАЭС (например, такие различия есть в тарифных соглашениях с ВТО России и Казахстана) или ограничений на ввоз отдельных товаров (например, «санкционки», ограниченной к ввозу в Россию) при едином таможенном пространстве, что позволяет недобросовестному бизнесу реализовывать товары, растаможенные в одной стране, в другой — в ущерб таможенным поступлениям в бюджет последней. Ожидается, что внедрение системы сократит объемы серого импорта, поддержит рост конкурентоспособности отечественных товаров, обеспечит законность оборота товаров в ЕАЭС, предотвратит ввоз на территорию РФ контрафактной продукции и в итоге повысит таможенные и налоговые сборы.

В России система прослеживаемости начала действовать в пилотном режиме еще с июля 2019 года. Принять участие в эксперименте предприниматели могли добровольно, единственным ограничением был узкий перечень прослеживаемых товаров. При этом ФНС как оператору системы надлежало апробировать механизм для выработки предложений по его дальнейшему развитию — в частности, расширению перечня. Законодательная база для запуска национальной системы в постоянном режиме появилась в ноябре 2020 года: необходимые правки были внесены в Налоговый кодекс. Одновременно в законе появились нормы об ответственности налогоплательщиков за нарушения при обороте прослеживаемых товаров.

Опубликованный вчера проект постановления подробно описывает правила функционирования национальной системы в части сбора, учета, хранения сведений о прослеживаемых товарах и их обороте. Принципиальным в новой системе является документарный подход к прослеживаемости, в отличие от системы маркировки, требующей нанесения контрольно-идентификационных знаков. В ФНС разъясняли, что новая система, в отличие от маркировки, будет отслеживать не каждую единицу товара, а товарные партии, и не потребует от бизнеса изменения складской логистики. Де-факто речь идет о повороте к обелению оптовых товарных рынков — этим новая система отличается от маркировки, больше ориентированной на контроль товарных потоков в рознице.

Участие в системе прослеживаемости потребуется от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — для них в документе детально прописаны инструкции по сдаче документации и отчетности о движении товаров. В частности, партиям подконтрольных товаров должен присваиваться регистрационный номер — при ввозе с территории иностранных государств он будет формироваться по данным таможенной декларации, для товаров с территории ЕАЭС номер будет присваивать ФНС на основе счета-фактуры или документа об отгрузке товаров.

Предполагается, что контроль за движением товара прекращается при реализации конечному потребителю-физлицу, а также при передаче товара на безвозмездной основе, утилизации, конфискации или переработке. Предполагается, что факт перехода собственности будет фиксироваться в имеющихся документах, сама же система будет базироваться на электронном документообороте между налогоплательщиками. Согласно проекту, обязанность сдачи документов предстоит наладить к декабрю 2022 года, с 2023 года поставлять такую информацию в ФНС будут операторы электронного документооборота — организации также определит правительство. Пока же ФНС к июлю 2021 года утвердит формы и порядок заполнения отчетов.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отмечает, что документ очень подробно описывает взаимодействие бизнеса с контролерами в рамках системы, однако запуск системы прослеживаемости потребует дополнительных разъяснений. «Ключевым также останется удобство новой системы, поскольку объем отчетности возрастет: насколько она будет автоматизирована и интегрирована с уже существующими системами — например, маркировки или "Меркурием"»,— добавляет он. В целом же, по словам Андрея Шубина, для добросовестного бизнеса механизм не создаст избыточного давления. «ФНС давно заявляла тему обеления, система прослеживаемости также создавалась, чтобы отследить цепочку — от производителя товара до потребителя»,— поясняет он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что перечень прослеживаемых товаров уже сформирован, но не утвержден правительством. Список товаров к обязательному контролю не сильно изменился, в него вошли товары автопрома (тягачи, экскаваторы), электронной и радиоэлектронной промышленности (холодильники, мониторы, интегральные схемы) и «чувствительные» потребительские товары (детские автокресла). До 1 мая Минфин должен разработать критерии отбора товаров в перечень. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что участники рынка будут лоббировать попадание в него продукции наиболее страдающих от контрафакта и серого импорта отраслей,— перечень может стать в том числе протекционистским инструментом для российской промышленности на фоне сложностей с выполнением квот на закупки импортозамещающей продукции.

Диана Галиева, Олег Сапожков