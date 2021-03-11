Контрафакт возьмут на учет

К 2023 году правительство планирует запустить систему комплексного мониторинга контрафактной продукции. В единую информационную систему в автоматизированном режиме будут стекаться разрозненные сейчас данные о контрафакте — по отраслям и по регионам. В Белом доме надеются, что получаемые таким образом сведения позволят оценивать целесообразность изменения ответственности за незаконный оборот продукции и поспособствуют лучшему пониманию причин появления контрафакта.

Белый дом намерен создать систему комплексного мониторинга контрафакта — как следует из опубликованной в среду концепции, автоматизированный сбор информации о незаконном обороте промышленной продукции в разных отраслях должен начаться до конца 2022 года. Система создается в рамках продолжения работы над стратегией противодействия незаконному обороту продукции — такой документ был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным месяц назад (см. “Ъ” от 16 февраля).

Сейчас мониторинг контрафактной продукции ведется разрозненно — как отмечается в концепции, пока отсутствуют единая методология, единая система сбора и обмена информацией. Госстатистика, данные ведомств и экспертные оценки, говорится в документе, не позволяют вести полноценный и оперативный учет. Также не сформировано единое информационно-функциональное пространство — «мониторинг осуществляется в ручном режиме, его процедуры не автоматизированы», сказано в концепции.

В рамках новой системы планируется отслеживать производство и оборот продукции по отраслям и по регионам, а также мониторить правоприменительную практику в сфере противодействия незаконному обороту товаров. Система также позволит оценивать достаточность и целесообразность действующих требований, запретов и ограничений, позволит делать выводы о необходимости изменения ответственности за контрафакт и оценивать условия, влияющие на его появление.

Процесс создания комплексного мониторинга разбит на два этапа. Первый рассчитан на ближайшие два года — за это время власти должны утвердить необходимую нормативно-правовую базу, разработать методики оценки рынков и наладить регулярный анализ региональных рынков по приоритетным для наблюдения отраслям (например, по пищевой, легкой, фармацевтической промышленности). Также на этом этапе планируется создать на базе государственной информсистемы промышленности (ГИСП) портал по противодействию контрафакту, который и должен обеспечить автоматизацию сбора и обработки информации.

Второй этап — 2023–2025 годы — предполагает развитие системы. В частности, речь идет о расширении числа приоритетных для наблюдения отраслей (например, за счет индустрии детских товаров, топливной и химической промышленности).

Советник президента Центра стратегических разработок Елена Разумова считает логичным, что для начала правительство хочет оценивать объемы теневых рынков, собирая данные в рамках одной системы — таможенных органов, систем прослеживаемости товаров, сведения об объемах выпуска продукции, динамики ее стоимости, налоговых отчислений с учетом региональных различий. По ее мнению, целесообразно включить в мониторинг и косвенные данные, свидетельствующие о состоянии исследуемого рынка. «Важно, что регионам уделят отдельное внимание — зачастую на местах знают о нелегальных или полулегальных предприятиях, но не всегда могут справиться с подобными явлениями»,— говорит эксперт. К тому же, добавляет эксперт, борьба с контрафактом в рамках одного региона может быть малоэффективна — требуется скоординированная работа с центром и межрегиональное взаимодействие.

«Вопрос теневого рынка — это всегда две стороны медали, одна из которых — действительно некачественный товар, другая — невозможность выжить официально»,— говорит руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. По его словам, мониторинг ударит сразу по двум этим причинам теневых продаж — в итоге предложение на рынке сократится, что на фоне сохраняющегося спроса приведет к повышению цен,— но одновременно с этим должно улучшиться и качество товаров.

Евгения Крючкова