Свинина очумела

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в России приведут к заметному сокращению предложения на этом рынке. В 2021 году производство этого мяса может вырасти на 175–180 тыс. тонн вместо ранее ожидаемых 250–260 тыс. тонн. Это позволит участникам рынка избежать падения оптовых цен на 4–5%, сохранив стоимость продукции на уровне прошлого года. Эксперты считают, что свинина может и подорожать, если не удастся стабилизировать производство и цены на рынке мяса птицы.

Национальный союз свиноводов (НСС) снизил прогноз роста производства свинины в 2021 году с 250–260 тыс. тонн до 175–180 тыс. тонн, говорится в презентации НСС к одному из отраслевых мероприятий. Как пояснил гендиректор союза Юрий Ковалев, причина в нескольких вспышках АЧС, происшедших в конце прошлого года, в том числе на предприятии «Коралл» в Тверской области. По итогам 2020 года производство свинины в России увеличилось на 10,9%, до 4,3 млн тонн.

На этом фоне НСС поменял и ценовой прогноз. Ранее в связи с перенасыщением предложения на рынке свинины там ожидали снижение среднегодовых оптовых цен на 4–5%. Теперь НСС прогнозирует сохранение стоимости на уровне 2020 года — около 100 руб. за 1 кг в живом весе. По словам Юрия Ковалева, в прошлом году из-за роста цен на комбикорма себестоимость производства свинины выросла на 15–20%, что при снижении оптовых цен на 4–5% грозило бы предприятиям нулевой рентабельностью.

Участники рынка пока не планируют наращивать производство в этом году в связи с изменением прогноза. Председатель совета директоров «Коралла» Алексей Смирнов ожидает, что объемы выпуска свинины в компании будут полностью восстановлены к июлю 2022 года. ГК «Агро-Белогорье» планирует сохранить выпуск мяса на уровне прошлого года. В «Черкизово» семьи Михайловых также прогнозируют, что производство свинины останется на уровне 2020 года — около 300 тыс. тонн. В «Агроэко» планируют нарастить выпуск мяса до 346 тыс. тонн к 2022 году против 226,7 тыс. тонн в 2020 году. В «Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева» (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева) допускают снижение производства свинины в пределах 5%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предупреждает, что угроза дальнейшего снижения прогноза производства свинины сохраняется в случае новых вспышек АЧС. По его словам, ситуация с этим вирусом в России по-прежнему «чрезвычайно нестабильна». Алексей Смирнов добавляет, что сами свиноводческие компании практически не могут влиять на распространение АЧС. Как отмечает господин Юшин, ситуация выглядит особенно тревожной из-за падения производства мяса птицы и роста цен на этом рынке. По данным Росстата, в январе—феврале выпуск мяса птицы сократился на 6,2% год к году, в том числе из-за распространения гриппа птиц. По оценкам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 21 марта тушка бройлера стоила на 30% дороже, чем годом ранее. На фоне роста цен крупные производители мяса птицы договорились временно не повышать стоимость продукции (см. “Ъ” от 9 марта).

По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, если мясо птицы продолжит дорожать, это может привести к росту цен на свинину. Но эксперт отмечает, что падение стоимости пшеницы и позитивные прогнозы урожая позволяют птицеводам рассчитывать на снижение затрат на комбикорма, что приведет и к снижению цен на их продукцию. По данным «Совэкона», фуражная пшеница за неделю к 24 марта подешевела на 200 руб., до 12,55 тыс. руб. за тонну.

Прогноз экспорта свинины в 2021 году НСС сохраняет на уровне прошлого года — около 200 тыс. тонн. Там указывают, что увеличению поставок препятствует отсутствие доступа в Китай, а также высокая конкуренция на рынках Гонконга и Вьетнама. Сергей Юшин считает, что экспорт может даже незначительно упасть. Возможно, придется конкурировать с Германией, где также были зафиксированы вспышки АЧС, а значит, немецкие свиноводы могут попытать выдавливать Россию с рынков Вьетнама и Гонконга, говорит он.

Алексей Полухин