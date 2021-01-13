Со свинины снимают жирок

Увеличение объемов выпуска свинины на 5–6% в 2021 году, ограниченный экспорт и рост затрат на корма грозят производителям этого мяса падением рентабельности. С учетом снижения оптовых цен на 6–8% бизнес небольших и средних компаний может вообще стать убыточным. В выигрыше окажутся крупные холдинги, которые смогут нарастить долю рынка за счет более слабых игроков.

В 2021 году рентабельность крупных производителей свинины может сократиться в два-три раза, а небольших и средних компаний — уйти в отрицательную зону. Об этом говорится в исследовании Национального союза свиноводов (НСС). Одна из причин — рост цен на корма и компоненты (витамины, ветеринарные препараты) из-за девальвации рубля и рекордных цен на пшеницу в 2020 году. В группе «Черкизово» говорят, что затраты на корма выросли на 17–20%. По словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, в целом себестоимость производства свинины за 2020 год увеличилась на 15–20%.

Между тем объемы производства свинины продолжают расти. Как отмечает господин Ковалев, Россия вышла на полную самообеспеченность свининой еще в 2018 году, но предприятия продолжали наращивать мощности. В 2020 году, по оценкам НСС, производство свинины выросло на 9,7%, до 4,3 млрд тонн в убойном весе. В этом году там ожидают увеличение показателя еще на 5–6%. При этом доля импорта на рынке упала фактически до нуля: в прошлом году ввоз сократился на 82%, до 16,6 тыс. тонн, а экспорт существенно не растет.

По оценкам НСС, в 2021 году российские производители экспортируют около 200 тыс. тонн свинины против 180 тыс. тонн годом ранее. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается, что удастся даже сохранить текущие объемы поставок. В Китае и Вьетнаме быстро восстанавливается поголовье после вируса африканской чумы свиней (АЧС), растет конкуренция со стороны Бразилии, США, Канады и ЕС, перечисляет он. В НСС ожидают, что в этом году среднегодовая стоимость живых свиней упадет на 6–8%, до 90–93 руб. за 1 кг.

Ситуация действительно опасная для свиноводов, согласен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, рост производства в прошлом году был обеспечен за счет ввода новых мощностей предприятиями, которые еще вынуждены выплачивать кредиты. В результате на них давит сразу необходимость обслуживать займы и снижение рентабельности из-за падения оптовых цен. В НСС ожидают, что с рынка уйдут мелкие и средние предприятия, для которых свиноводство не является основным профилем.

В «Черкизово» намерены снижать себестоимость продукции, обещая не потерять качество. В ГК «Агро-Белогорье» планируют нарастить объемы экспорта в том числе за счет расширения ассортимента и выхода на новые рынки. Коммерческий директор АПК «Промагро» Дмитрий Пименов рассчитывает, что ограничения на экспорт зерновых и масличных, а также открытие рынка Вьетнама позволит устойчивым предприятиям в первом квартале сохранить рентабельность на прошлогоднем уровне. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе увеличение объема производства будет в том числе зависеть от ассортиментного портфеля и приоритетных рынков сбыта.

Снижения производственных планов свиноводческих предприятий господин Давлеев не ожидает. По его словам, крупные холдинги, которые уже прошли инвестиционный цикл, могут только выиграть от ситуации: они имеют запас прочности, чтобы удерживать цены на низком уровне, и либо выбросят с рынка небольшие и неэффективные производства, либо поглотят самые привлекательные из них.

В «Ленте» сообщили, что в прошлом году цены на свинину снизились на 2–4%, а продажи увеличились на 10%. В «Магните» заявили, что продажи в натуральном выражении выросли почти на 4%, и прогнозируют продолжение тенденции в 2021 году. Умеренный рост спроса на свинину отмечают в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). По словам Альберта Давлеева, прогнозируемое на этот год снижение цен на живых свиней вряд ли скажется на стоимости продукции для конечных потребителей, так как сети могут попытаться компенсировать потери от сдерживания цен на такие товары, как подсолнечное масло и сахар.

Алексей Полухин