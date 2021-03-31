Запад закатывают за Восток

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном, подписанное в прошлую субботу, бросило новый вызов Вашингтону. Президент США Джо Байден выразил озабоченность альянсом геополитических противников, а в Тегеране назвали пакт с КНР «частью активного сопротивления» Америке, который «ускоряет ее закат». Альянс богатой нефтью державы Ближнего Востока и второй экономики мира позволит свести на нет часть санкций и создать рычаги ответного давления на США. Между тем после подписания 25-летнего пакта с Пекином в Тегеране призывают создать стратегический союз и с Москвой.

Новость о том, что два геополитических противника Вашингтона — Пекин и Тегеран — подписали 25-летнее соглашение о стратегическом партнерстве, президент Байден прокомментировал в воскресенье вечером, перед возвращением в Вашингтон из рабочей поездки в штат Делавэр. «Меня это беспокоит уже год»,— признался глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о «зарождающемся партнерстве между Пекином и Тегераном».

Как сообщили агентству ТАСС в Вашингтоне, в Госдепартаменте США также обратили внимание на новость о подписании соглашения между Ираном и Китаем и «внимательно изучают его детали». А госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN признал, что «в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию», в связи с чем США «должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы». Ранее, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, господин Блинкен включил Китай и Иран в число главных военных угроз для США и Запада — вместе с Россией и Северной Кореей.

При этом в Тегеране делают громкие заявления, называя договор с Пекином ключевой внешнеполитической победой, подрывающей позиции США в стратегически важных регионах. «Беспокойство Байдена полностью оправданно. Расцвет стратегического сотрудничества на Востоке ускорит закат США»,— написал в понедельник в Twitter секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, «подписание "дорожной карты" стратегического партнерства между Ираном и Китаем является частью активного сопротивления» Вашингтону. Это соглашение, по его словам, стало еще одним подтверждением того, что «мир не ограничивается Западом, а Запад не ограничивается США, которые нарушают законы».

Как пояснил агентству Mehr председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зульнур, к альянсу с КНР Тегеран подтолкнули односторонние санкции США, введенные при президенте Дональде Трампе и сохранившиеся при Джо Байдене. «Один из важнейших способов нейтрализовать санкции против Исламской Республики Иран — рассчитанные на долгосрочную перспективу отношения с мировыми державами, а также с соседними странами»,— пояснил Моджтаба Зульнур.

По словам иранского парламентария, Тегерану необходимы партнеры в сфере транспортной инфраструктуры, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, автомобилестроении и других отраслях, поскольку все это «может сыграть очень эффективную роль в нейтрализации санкций».

Несмотря на то что договор с Китаем формально еще должен быть одобрен иранским парламентом, в Тегеране уже рассуждают о том, чтобы заключить аналогичный пакт и с Москвой. «Помимо Китая Исламская Республика Иран стремится подписать долгосрочные и стратегические документы с Россией, которые усилят двусторонние экономические связи и проложат путь к совместной активности»,— сообщил глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет подписали в минувшую субботу в Тегеране главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И. Документ предусматривает развитие китайско-иранских отношений по 20 различным направлениям. Среди них — политическое, торгово-экономическое, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по вопросам безопасности, а также региональным и международным проблемам.

Хотя полный текст документа не был обнародован, как ожидается, его реализация будет способствовать масштабным китайским инвестициям в инфраструктурный, промышленный, экономический и нефтехимический секторы Ирана. По данным газеты The New York Times, Пекин обязался в течение 25 лет инвестировать $400 млрд. Кроме того, соглашение должно укрепить оборонное, разведывательное и антитеррористическое сотрудничество двух стран и способствовать более активному вовлечению Ирана в реализацию главной китайской интеграционной инициативы «Один пояс — один путь», призванной связать несколько соседних регионов Азии и Ближнего Востока.

Нарождающийся альянс богатого нефтью и занимающего лидирующие позиции на Ближнем Востоке Ирана и второй экономики мира — Китая, объединившихся для противостояния Вашингтону, становится новым вызовом для США и их союзников. Весьма символично, что каждая из сторон пошла на этот непростой шаг, пересмотрев свои внешнеполитические стратегии, остававшиеся неизменными на протяжении десятилетий.

Традиционно выступавший против любых альянсов, Пекин до последнего времени имел веские основания избегать слишком активного сближения с Тегераном. Китайская сторона не желала раскачивать лодку в отношениях с давними соперниками Ирана — богатыми нефтью монархиями Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Напомним, что в 2019 году Пекин импортировал около 17% нефти из саудовского королевства и только 3% из Ирана, находящегося под санкциями США. Вторым сдерживающим фактором оставалось нежелание осложнять военно-техническое сотрудничество с главным региональным противником Ирана — Израилем.

Иран также не стремился к альянсам с мировыми державами, предпочитая сохранять свое влияние поддержкой проиранских сил и группировок на Ближнем Востоке и в соседнем Азиатском регионе. Кроме того, демонстрирующий амбиции стать самостоятельным центром силы Иран опасался подпасть под влияние того или иного полюса многополярного мира.

Однако давление Соединенных Штатов, назвавших Китай «главной угрозой» и вернувшихся к конфронтационной модели отношений с Ираном, вынудило Тегеран и Пекин сделать ставку на консолидацию, позволяющую свести на нет часть американских санкций и создать рычаги ответного давления на США.

Сергей Строкань