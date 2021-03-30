Очередной прототип Starship от SpaceX разбился при посадке

Прототип пилотируемого космического корабля Starship от SpaceX разбился во время испытаний, сообщил NASASpaceflight Now, который вел трансляцию в YouTube. При посадке пропал видеосигнал с борта корабля.

«По крайней мере кратер в нужном месте!» — написал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

Запуск Starship SN11 произошел с полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км и должен был спуститься на площадку рядом со стартовым комплексом.

В начале марта прототип Starship вертикально приземлился после взлета на 10 км, однако он взорвался через несколько минут после этого. Ранее прототипы корабля взрывались при соприкосновении с площадкой.

В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.