В Петербурге до конца апреля арестовали проректора «Военмеха»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал проректора «Военмеха» Виталия Игнатенко и его помощника Александра Иванова в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оба проведут под стражей почти месяц.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Следствие считает обоих фигурантов виновными в сговоре и оформлении фиктивного акта приемки-передачи работ, на основании которого подрядчиком произведена оплата из госбюджета в размере не менее 96139781 рублей. Отмечается, что Игнатенко оспаривал свою причастность к преступлению, в то время как его помощник — нет.

Обоих суд отправил под стражу до 28 апреля. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее “Ъ-СПб” писал об аресте подозреваемых в растрате средств на уборку петербургских улиц.