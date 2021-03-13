Суд в Петербурге арестовал фигурантов уголовного дела о растрате средств на уборку улиц

Бывший директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин и руководитель ООО «Эконева» Юрий Чернокозинский отправлены под стражу до 30 апреля. Решение вынес Василеостровский районный суд.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Напомним, о деле о растрате и присвоении денежных средств, выделенных на уборку улиц, стало известно 11 марта. Следственные органы подозревают Чернокозинского и Фомина в завышении реальных объемов работ по уборке снега, выполненных управляемыми ими организациями. Ущерб городскому бюджету оценивается в 10 млн рублей.

Накануне обоих фигурантов дела официально задержали после обысков.