Карты Google получили навигацию внутри помещений

Компания Google обновила свой сервис Maps, добавив в него функцию навигации внутри помещений. Она реализована с помощью искусственного интеллекта, дополненной реальности и сервиса Street View. Воспользоваться новинкой пока можно только в нескольких торговых центрах в США.

Как сообщает американский технологический гигант, искусственный интеллект анализирует десятки миллиардов изображений в Street View, чтобы определить положение пользователя. Причем система Live View, включающая в себя подсказки в дополненной реальности, работает как на открытом пространстве, так и внутри помещений.

«Если вы садитесь на самолет или поезд, Live View поможет найти ближайшие лифт и эскалаторы, выход на посадку или платформу, зону выдачи багажа, стойки регистрации, билетную кассу, туалеты, банкоматы и многое другое. Стрелки и сопровождающие их подсказки в дополненной реальности укажут вам правильный путь. Если вам нужно что-то купить в торговом центре, используйте Live View, чтобы увидеть, на каком этаже находится необходимый магазин и как туда добраться»,— пояснили в Google.

Новые функции уже доступны в мобильных приложениях Live View для смартфонов Android и iOS. Однако пока навигация внутри помещений работает только в нескольких торговых центрах в Чикаго, Лонг-Айленде, Лос-Анджелесе, Ньюарке, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

В ближайшие месяцы сервис запустят в аэропортах, торговых центрах и транзитных станциях в Токио и Цюрихе, а затем и в других городах мира. О возможности запуска Live View в России Google не сообщает.

Напомним, подобная навигация внутри зданий есть в российском сервисе 2ГИС, но функция «Этажи» работает только в отдельных торговых центрах. Поэтажные схемы крупных ТЦ есть в «Яндекс.Картах», но ни одна из этих навигационных систем не использует дополненную реальность для подсказок пользователям.