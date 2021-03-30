Приостановлены полномочия судьи по уголовным делам Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приостановила полномочия судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, в отношении которой расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники в судейском сообществе региона. С представлением о приостановке полномочий госпожи Шатовкиной в ВККС обратилась и.о. председателя Новосибирского облсуда Елена Пилипенко.

В мае 2020 года ВККС дала свое согласие на возбуждение уголовного дела против Риммы Шатовкиной. Госпожа Шатовкина, считающая подозрения следствия необоснованными, прошла все инстанции в попытках обжаловать решение коллегии, но безуспешно. По версии следствия, Римма Шатовкина, которая с 2012-го по 2018 год занимала должность председателя Новосибирского облсуда, разгласила тайну следствия о планируемых ФСБ обысках в управлении обладминистрации, где силовики выявили крупные хищения бюджетных средств.

Судейский стаж Риммы Шатовкиной около 30 лет. Около 12 лет она возглавляла Ленинский райсуд Новосибирска, который является самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. В 2012 году указом президента Римма Шатовкина была назначена на должность председателя Новосибирского облсуда на шестилетний срок. В последнее время она работала обычным судьей в облсуде, специализируясь на рассмотрении уголовных дел.

Илья Николаев