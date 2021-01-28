Судье завели дело

Как стало известно „Ъ“, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Судью с тридцатилетним стажем подозревают в превышении полномочий. Она якобы разгласила тайну следствия о планируемых ФСБ обысках в управлении обладминистрации, где контрразведчики выявили крупные хищения бюджетных средств. Госпожа Шатовкинка, считающая подозрения следствия необоснованными, прошла все инстанции в попытках обжаловать решение коллегии, но безуспешно.



Глава следственного ведомства Александр Бастрыкин завел дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, занимавшей этот пост с 2012 по 2018 год. Об этом „Ъ“ сообщили источники в силовых ведомствах, уточнив, что соответствующее постановление СКР датировано 22 января. Не исключено, что на период следствия Римму Шатовкину могут отстранить от рассмотрения дел (сейчас она работает обычной судьей Новосибирского облсуда).

Изложенные в материалах следствия события произошли летом 2018 года. Согласно им, Римма Шатовкина запросила из Советского райсуда Новосибирска копию решения об обыске у руководства областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Следственные мероприятия сотрудники ФСБ планировали провести в рамках дела о крупных хищениях госсредств, выделенных на закупку оргтехники. Процессуальные документы, по данным следствия, председатель облсуда с сопроводительным письмом якобы отправила в администрацию области. Оттуда они поступили в региональный минюст, а затем в то самое управление, где чекисты запланировали провести обыск. В дальнейшем эти бумаги были изъяты в служебном кабинете заместителя начальника управления Сергея Соколова, позже осужденного за пособничество в хищениях. С обнаружения этих документов началась история, стоившая госпоже Шатовкиной карьеры.

В мае 2020 года Александр Бастрыкин обратился в ВККС с прошением о даче согласия на привлечение Риммы Шатовкиной к уголовной ответственности и получил его. Госпожа Шатовкина, считающая подозрения следствия необоснованными, обжаловала решение в ВККС, но безуспешно. В сентябре 2020 года ее жалобу отклонил Верховный суд РФ, а в декабре того же года — и апелляционная коллегия Верховного суда. Сама госпожа Шатовкина связала свое преследование со случаем, который произошел в 2018 году в одном из райсудов Новосибирска. В уголовном деле о сбыте наркотиков следователь подменил несколько страниц в обвинительном заключении. Когда история с фальсификацией всплыла, силовики якобы просили Римму Шатовкину как председателя облсуда урегулировать этот вопрос, но она отказала, проявив принципиальность, за которую сейчас, как она считает, расплачивается.

Отметим, что в 2011 году СКР добился возбуждения уголовного дела в отношении бывшей судьи Кировского райсуда Новосибирска Ирины Глебовой. Она обвинялась в том, что восстановила в родительских правах наркомана, впоследствии убившего свою двухлетнюю дочь. Однако облсуд полностью оправдал госпожу Глебову по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения). В дальнейшем Ирина Глебова отсудила у Минфина РФ 1 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Альберт Константинов