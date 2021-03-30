Свердловские депутаты отклонили вопрос для референдума о возврате прямых выборов

Заксобрание Свердловской области признало несоответствующим законодательству вопрос, выносимый на референдум по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов на территории региона. За такое решение проголосовали 35 депутатов, пять парламентариев выступили против.

Председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин пояснил, что на референдум субъекта федерации могут быть вынесены только вопросы, не урегулированные Конституцией РФ, федеральными или региональными законами. «Тот вопрос, который предлагает вынести на референдум инициативная группа, полностью регулируется федеральными и областными законами»,— отметила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. При этом свердловские депутаты не дали возможности представителям инициативной группы выступить на заседании, а после принятия решения сразу же попросили покинуть зал.

Напомним, заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэром избирком Свердловской области одобрил 17 марта. Члены группы предлагали вынести на референдум следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области "О внесении изменений в закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»", согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?»

Подробнее о референдуме — в материале “Ъ-Урал” «Вопрос жизни и мэра».

Анастасия Реутова, Екатеринбург