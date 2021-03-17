Свердловский избирком одобрил заявку на проведение референдума о возврате прямых выборов Документы будут направлены на рассмотрение в региональный парламент

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о возврате прямых выборов. Решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Как уточнил секретарь облизбиркома Игорь Буртов, ходатайство о регистрации группы было подано 4 марта. В заявке предложен только один вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?».

По словам господина Буртова, все поданные документы соответствуют требованиям. «Ходатайство по проведению референдума будет направлено в заксобрание Свердловской области для проверки предлагаемого инициативной группой вопроса»,— добавил он.

Отметим, это не первая заявка на проведение референдума, которая была подана в свердловский избирком. Однако ранее инициативным группам отказывали из-за ошибок в документах или неверно указанных паспортных данных членов группы. Напомним, первые ходатайства инициативные группы начали подавать еще в 2018 году, когда были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Сейчас, согласно принятому закобранием Свердловской области закону, глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Кроме того, в июле 2020 года региональный парламент зарегистрировал другую инициативную группу по возвращению прямых выборов мэров. Из 13 тыс. подписей, собранных в поддержку народной инициативы, действительными были признаны более 11,7 тыс. (порог — 10 тыс. подписей). Однако депутаты отклонили законопроект. Позднее свердловское заксобрание изменило требования к регистрации народных инициатив.

Анастасия Реутова