Вопрос жизни и мэра

Свердловский избирком с десятого раза одобрил заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров в муниципалитетах региона. В течение 20 дней документы будут направлены на рассмотрение в региональный парламент. Члены инициативной группы уже начали переговоры с депутатами, надеясь на поддержку. Парламентарии и эксперты пока осторожны в высказываниях, но полагают, что идея до реализации в очередной раз не дойдет.



Ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов было рассмотрено на заседании избирательной комиссии Свердловской области в среду, 17 марта. Как сообщил “Ъ-Урал” секретарь облизбиркома Игорь Буртов, заявка была подана 4 марта инициативной группой из 20 человек. В ней предложен вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области “О внесении изменений в закон Свердловской области “Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области”, согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?». «Полученное ходатайство и прилагаемые к нему документы соответствуют требованиям. Исходя из этого было принято решение о направлении заявки на рассмотрение регионального заксобрания»,— пояснил господин Буртов.

В рамках процедуры избирательная комиссия рассматривает ходатайство инициативной группы о проведении референдума. В случае его утверждения, пакет документов направляется в заксобрание для проверки предлагаемого инициативной группой вопроса. Затем возвращается в избирком для регистрации группы и выдачи регистрационного свидетельства. Чтобы региональный парламент разрешил проводить референдум инициаторам необходимо собрать чуть больше 66 тыс. подписей (2% от количества избирателей в Свердловской области).

Автор ходатайства Алексей Антонов в разговоре с “Ъ-Урал” отметил, что инициативная группа пыталась подать заявку девять раз с 2018 года, когда в Екатеринбурге отменили прямые выборы, а главу города стала избирать гордума из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Однако общественникам отказывали из-за ошибок в документах или неверно указанных паспортных данных членов группы. «Последние отказы были принципиального характера. Нам заявляли, что проводить референдумы по данному поводу нельзя»,— подчеркнул господин Антонов.

По его словам, инициативная группа уже начала работу со свердловскими парламентариями, обращаясь с просьбой поддержать инициативу. Однако сам Алексей Антонов полагает, что региональное заксобрание не поддержит ходатайство. «По итогам рассмотрения заявки мы узнаем, представляют депутаты интересы народа или тех людей, на которых они работают»,— добавил он, уточнив, что в случае отклонения ходатайства решение будет обжаловано в суде.

Ранее свердловские общественники уже пытались вернуть прямые выборы. Так, в июле 2020 года заксобранием была зарегистрирована инициативная группа по возвращению прямых выборов мэров. Из 13 тыс. подписей, собранных в поддержку народной инициативы, действительными были признаны более 11,7 тыс. (порог — 10 тыс. подписей). Однако депутаты отклонили законопроект, назвав его «сырым». Позднее они предложили ужесточить требования к регистрации народных инициатив, а также к проведению референдумов. В последнем случае законопроект предусматривает увеличение числа членов инициативных групп с 20 до 300.

Свердловские депутаты пока с осторожностью комментируют очередную инициативу. Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина посоветовала “Ъ-Урал” подождать 20 дней, в течение которых должны быть переданы документы. «Не важна форма выборов, важно из кого мы выбираем. В последнее время мы не занимаемся кадрами, которые готовы работать главами муниципальных образований»,— подчеркнул председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин.

Депутат Вячеслав Вегнер положительно относится к идее проведения референдума:

«Общественное мнение должно быть высказано, у людей есть запрос на возвращение прямых выборов. Кроме того, избранный на выборах мэр более ответственный перед людьми, чем тот, кто назначен депутатами».

Однако он полагает, что заксобрание откажет инициативной группе из-за предстоящих выборов в Госдуму и региональный парламент. «Согласно федеральному закону “О референдуме”, процедуру нельзя проводить в последний год полномочий Госдумы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны»,— пояснил он.

Доцент кафедры политических наук УрФУ Руслан Мухаметов полагает, что инициатива общественников не дойдет до реализации. «С правовой точки зрения, прямые выборы возможны. С политической точки зрения, региональным властям это сейчас не нужно. Во время прямых выборов на муниципальном уровне теоретически возможна победа оппозиционного кандидата. Действующая же система более управляема, предсказуемая и подходящая для региональных властей»,— пояснил эксперт. Он не исключает, что причина отказа, помимо политических мотивов, может быть связана с неспособностью инициативной группы юридически верно подготовить документы.

Анастасия Реутова, Илья Смирнов