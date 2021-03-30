Лукашенко призвал перераспределить полномочия органов власти за год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что часть решений по поводу перераспределения полномочий между органами власти назрела, и нужно окончательно определиться с полномочиями в течение года. При этом он уточнил, что «размывать» полномочия главы государства не стоит.

Ранее совет министров, местные органы власти и парламентарии подготовили предложения о расширении сферы деятельности правительства и иных госорганов. «Я их внимательно изучал. И мое первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТА).

Он уточнил, что определить полномочия президента, правительства, парламента, губернаторов нужно до вынесения проекта новой конституции на референдум, то есть в течение текущего года. «У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет»,— сказал Александр Лукашенко.

15 марта в Белоруссии начала работать комиссия по изменению конституции. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что не будет занимать пост президента после принятия новой конституции. 25 марта оппозиция в Белоруссии готовилась устроить протестные акции, власти страны запретили проводить массовые мероприятия.

Подробнее о ситуации в стране — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».