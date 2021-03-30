Осужденный экс-глава Удмуртии Соловьев вышел на свободу из-за болезни

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный за получение взяток, но освобожденный от заключения из-за болезни, вышел на свободу. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

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Напомним, что ранее Александра Соловьева осудили за получение взяток в 140 млн руб. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 275 млн руб. В марте 2021 года суд освободил его от заключения из-за тяжелой болезни. В семье Александра Соловьева ожидали, что его «отпустят умирать домой». Эксперты отмечали, что подобной судебной практики немного, от отбывания наказания освобождают осужденных в критических состояниях.

Подробнее о том, почему Соловьева освободили от колонии, читайте в публикации “Ъ”.

Мансур Хузяхметов, Ижевск