Участник банды Басаева получил 14 лет колонии за участие в мятеже 1999 года

Член банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Мавлимберди Акбулатов — признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже (ст. 317, ч. 2 ст. 209, ст. 279 УК РФ). Суд приговорил боевика к 14 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в июле 1999 года Акбулатов добровольно вступил в банду и активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в период с 7 по 24 августа 1999 года не менее 1 тыс. вооруженных боевиков устроили мятеж в Ботлихском районе Дагестана. В числе этих боевиков, как считает СКР, был Акбулатов. В результате мятежа были убиты 33 человека, еще 34 пострадали. Потерпевшими по делу были признаны 72 военнослужащих или их родственников.

В рамках дела 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. В отношении семерых из них, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.