В Ростовской области почти вдвое сократилось количество безработных

В Ростовской области зарегистрировано 58,9 тыс. безработных, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Отметим, что по состоянию на 1 марта в области безработными числились 110,6 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 2,8%. Максимальное количество безработных было зарегистрировано 26 октября — 118,6 тыс. человек.

Уточняется, что на сокращение числа безработных в Ростовской области повлияли материальная поддержка жителей региона, расширение банка вакансий и проведение программ переобучения и переподготовки кадров.

Наталья Шинкарева